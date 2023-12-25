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ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 20674 شهيدا و54536 إصابة

12/25/2023 11:19:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا، إلى جانب 54536 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إن "قوات الاحتلال ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".
وأضاف أن "قوات الاحتلال زادت من عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها، وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين".
وأكد أن "الاحتلال يتعمد تدمير مستشفيات شمال غزة، ليترك 800 ألف نسمة بلا خدمات صحية، فيما يتعرض الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضّع للموت المحقق".
وأوضح القدرة، أن "الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة، والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة".
وتمكث نحو "50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية، في حين تضع نحو 180 سيدة مواليدهن يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية"، بحسب القدرة.
ووفقا للقدرة، فإن "70% من مرضى الفشل الكلوى يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم للخدمة غسيل الكلى وخاصة في شمال غزة".
وبيّن أن "الآلية المتبعة لخروج الجرحى للعلاج بالخارج غير مجدية،وتساهم في قتل المئات منهم"، مطالبا بتوفير آلية جديدة تضمن خروج 5000 آلاف كأولوية وبشكل عاجل لإنقاذ حياتهم.
ولليوم الثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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