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إيران عن مقتل العميد موسوي: على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا

12/25/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بعد مقتل المستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا".

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