إيران عن مقتل العميد موسوي: على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا

إيران عن مقتل العميد موسوي: على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا
التاريخ
12/25/2023 11:19:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بعد مقتل المستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا".
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