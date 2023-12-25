استهداف قوات التحالف بمسيّرة في هجوم على قاعدة بشمال العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مسؤول أمريكي أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة استهدف بطائرة مسيرة في هجوم على القاعدة العسكرية التي تستضيف القوات الأمريكية بالقرب من أربيل بشمال العراق.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله، إن الهجوم "استهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف" يوم الاثنين.
وأضاف المسؤول: "نحن لا نزال بانتظار تقييم الإصابات والأضرار، إذا حدثت".
وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "حرير" الجوية الواقعة بالقرب من أربيل، والتي تستضيف قوات أمريكية.
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