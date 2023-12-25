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استهداف قوات التحالف بمسيّرة في هجوم على قاعدة بشمال العراق

12/25/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مسؤول أمريكي أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة استهدف بطائرة مسيرة في هجوم على القاعدة العسكرية التي تستضيف القوات الأمريكية بالقرب من أربيل بشمال العراق.


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله، إن الهجوم "استهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف" يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول: "نحن لا نزال بانتظار تقييم الإصابات والأضرار، إذا حدثت".


وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "حرير" الجوية الواقعة بالقرب من أربيل، والتي تستضيف قوات أمريكية.

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