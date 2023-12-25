السودان.. الدعم السريع تطلق سراح 47 عنصرا من الجيش

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت قوات الدعم السريع، يوم أمس الإثنين، أنها أطلقت بتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، سراح 47 من أفراد الجيش، بحضور أسرهم.وفي سياق آخر، أشارت تقارير عدة إلى إمكانية انعقاد لقاء مرتقب بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك مع استمرار الاشتباكات في مناطق عدة في السودان.



وقال بيان صادر عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، يوم الإثنين: "بعث عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بخطابين لكل من القائد العام للقوات المسلحة السودانية وقائد قوات الدعم السريع، يدعوهما لاجتماع عاجل مع كل منهما لبحث السبل الكفيلة بوقف الحرب، عبر الحل السياسي التفاوضي الذي طرحت فيه تقدم خارطة طريق، لإنهاء هذه الحرب التي قتلت وشردت أبناء الوطن ودمرت البنى التحتية ومزقت الُلحمة الوطنية وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويهدد استمرارها بقاء السودان". وكالات

















































