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اليابان تسعى إلى إنجاز تاريخي على سطح القمر

12/25/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجري الولايات المتحدة واليابان الترتيبات النهائية لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر للمرة الأولى، في إطار برنامج لاستكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة أول من أمس.


ونقلت وكالة أنباء ((كيودو)) اليابانية عن المصادر قولها، إن برنامج أرتميس يهدف إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال إرسال رواد فضاء أميركيين إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، بحلول عام 2025 على أقرب تقدير، وقد يكون رائد فضاء ياباني من بين التالين الذين سيهبطون على سطح القمر.


وأضافت المصادر أن البلدين يناقشان أيضاً إرسال رائد فضاء ياباني ثانٍ إلى القمر، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على الخطة في أقرب وقت الشهر المقبل. وكالات


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