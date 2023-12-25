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توقف العمل بمطار أربيل الدولي بعد إسقاط طائرة مسيرة

12/25/2023 11:19:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الجيش العراقي، الإثنين، توقف العمل في مطار أربيل الدولي بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار.


ووصف المتحدث باسم الجيش العراقي العمل بالإرهابي مشيرا إلى تسببه في وقوع بعض الإصابات وتعطيل جدول الرحلات.

واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار أربيل في شمال العراق، الإثنين، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع "إصابات". وكالات


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