توقف العمل بمطار أربيل الدولي بعد إسقاط طائرة مسيرة

ووصف المتحدث باسم الجيش العراقي العمل بالإرهابي مشيرا إلى تسببه في وقوع بعض الإصابات وتعطيل جدول الرحلات. واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار أربيل في شمال العراق، الإثنين، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع "إصابات". وكالات

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