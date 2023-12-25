توقف العمل بمطار أربيل الدولي بعد إسقاط طائرة مسيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الجيش العراقي، الإثنين، توقف العمل في مطار أربيل الدولي بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار.
ووصف المتحدث باسم الجيش العراقي العمل بالإرهابي مشيرا إلى تسببه في وقوع بعض الإصابات وتعطيل جدول الرحلات.
واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار أربيل في شمال العراق، الإثنين، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع "إصابات". وكالات
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