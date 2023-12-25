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وادي الأردن.. الأمطار الأخيرة تطيل عمر المزروعات وتخفف كلف المكافحة والري

12/25/2023 11:17:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان أنعشت أمطار الخير التي هطلت على المملكة في الأيام الماضية آمال المزارعين بتحسن موسمهم، إذ أسهمت في زيادة مخزون السدود بنسب جيدة مقارنة بالسنوات الماضية، ناهيك عن تقليل كلف مالية كبيرة.
ويرى معنيون ومزارعون، أن الأمطار الأخيرة ستسهم في إطالة عمر المزروعات وتحسن من حجم الإنتاج وجودته وتوفر عليهم كلف المكافحة والري، إضافة الى انعكاساتها على أسعار البيع.
ويبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن الأمطار عززت من مخزون السدود وأسهمت في زيادة مخزون المياه الجوفية والسطحية، الأمر الذي يبشر بموسم زراعي جيد، مبينا أن نقص مياه الري وجفاف السدود خلال الفترة الماضية، كان مبعث قلق وخوف للمزارعين الذين عانوا كثيرا خلال فصل الصيف من شح مياه الري.
ويضيف أن تحسن الوضع المائي سيبدد مخاوف المزارعين من شح مياه الري خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد زيادة في الطلب عليها، مشيرا إلى أن الأمطار الوفيرة التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية ستعود بالنفع على المزارعين ويعيد لهم الأمل بموسم زراعي جيد ما سيعود بالنفع على القطاع الزراعي برمته.
ويبين المزارع نواش اليازجين أن الأمطار التي هطلت على المنطقة في الأيام الماضية سيكون لها آثار إيجابية على القطاع الزراعي بشكل عام من خلال زيادة تخزين السدود والتي تعد شريان الحياة للقطاع الزراعي بوادي الأردن، إضافة إلى التقليل من الكلف التي يحتاجها المزارع لمكافحة الأمراض الفطرية والحشرية التي تصيب المزروعات التي عادة ما تشكل تحديا أمام المزارع، موضحا أن الأمطار الغزيرة تقلل من نسبة الملوحة في التربة وتزيد من خصوبتها.
ويرى المزارع وليد الفقير، أن الهطل المطري سيسهم في توفير كميات مياه كافية لري المحاصيل الزراعية في وادي الأردن للمرحلة المقبلة التي عادة ما تشهد انخفاضا في درجات الحرارة إلى مستويات متدنية تتطلب تكثيف الري لتفادي موجات الصقيع، لافتا إلى أن الأمطار ستعزز من مخزون السدود التي شهدت غالبيتها نقصا كبيرا الموسم الماضي.
ويبين أن استمرار الأمطار لفترة أطول سيقلل من استهلاك المياه للأراضي الزراعية كون معظم المزروعات وخاصة المكشوفة ارتوت من مياه الأمطار، مبينا أن الهطل المطري ستكون له آثار إيجابية حتى على أسعار البيع التي عادة ما تشهد ارتفاعا خلال المنخفضات بسبب تراجع عمليات القطاف.
ويؤكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان، أن الأمطار التي هطلت في اليومين الماضيين على الوادي، كانت ذات فائدة كبيرة، سواء بتقليل حاجة النبات للماء عبر ترطيب سطح التربة، أو تقليل كلف مكافحة الآفات الحشرية التي عادة ما تشكل مصدر قلق للمزارعين، مع ارتفاع أثمان المبيدات، موضحا أن أمطار الخير تساعد على تحسين النمو الخضري للمحاصيل الشتوية المزروعة، وتقليل نسبة ملوحة التربة وبالتالي زيادة كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودتها، إضافة الى تحسين النمو الخضري للأشجار والغراس الحرجية والطبيعية والمراعي، ما سيخفف العبء على مربي الثروة الحيوانية.
ويؤكد الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب أن الأمطار التي هطلت في الأيام الماضية تبشر بموسم زراعي جيد كونها سترفد مخزون السدود والمياه الجوفية، الأمر الذي سيدعم استمراريتها لفترة أطول، مبينا أن الأمطار ستقلل من الأعباء المادية الملقاة على عاتق المزارعين اذ ستقلل من عمليات الري وتحد من عمليات الرش والمكافحة، خاصة وأن هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة يسهمان بشكل كبير في تقليل إصابة المحاصيل بالأمراض والآفات الحشرية، إلى جانب غسيل التربة والتقليل من نسبة الأملاح فيها وتجديد حيويتها واستدامة نمو المراعي ما سيوفر كلفا كبيرة على مربي الثروة الحيوانية.
ويبين أن الأهم أن ارتفاع منسوب المياه المخزنة في السدود سيساعد المعنيين على رسم سياسات مائية واضحة تمكنهم من ادامة عمليات ضخ مياه الري للأراضي الزراعية بشكل أفضل، إضافة إلى الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للسدود والذي تم تجاوزه السنوات الماضية.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامه إن كمية المياه التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير بلغت 2 مليون متر مكعب، ليصبح إجمالي مخزون السدود لغاية يوم الأحد الماضي 90 مليون متر مكعب بنسبة
31 %، من إجمالي سعتها التخزينية.

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