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200 طن حطب يخلفها حريق غابات وديان الشام بجرش

12/25/2023 11:17:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات فيما أحالت مديرية زراعة جرش عطاء جمع وتقطيع وتجهيز ما خلفه حريق غابات وديان الشام من حطب، إلى أحد المعتدين في القطاع الخاص، من المتوقع أن يتم إنتاج ما يزيد على 200 طن من الحطب، في واحدة من أكبر الكميات التي تخلفها حرائق الغابات بجرش.
وكان الحريق الذي وقع الصيف الماضي، قد أتى على ما يزيد على 450 دونما، من الأشجار الحرجية المعمرة.
ويأتي إحالة العطاء إلى القطاع الخاص، نظرا لعدم توفر المعدات وآليات والفرق الكافية التي تستطيع جمع وتقطيع وتجهيز مئات الاطنان من الحطب في مديرية الزراعة، خاصة وان منطقة الحريق تعتبر من المناطق شديدة الوعورة ومساحتها كبيرة.
وبين رئيس قسم الحراج في زراعة جرش المهندس فايز الحراحشة أن إحالة جمع وتجهيز الحطب من موقع الحريق، يوفر الكلف على مديرية الزراعة ويعد أجدى اقتصاديا، كون سعر الطن وصل إلى 77 دينارا.
وقال إن جمع الحطب وتقطيعه يحتاج إلى آليات وكوادر ومعدات خاصة، إضافة إلى جهود كبيرة وعمل شاق من وزارة الزراعة، وهذه الإمكانيات غير متوفرة في مديرية زراعة جرش نظرا لكمية الحطب الكبيرة جدا، ووعورة المنطقة وحجم الأشجار وحاجتها لمعدات خاصة وضخمة وأسعارها مرتفعة.
وبين أن الغابات التي تعرضت للحريق تشهد حاليا نموات جديدة لا يقل طولها عن 30 سم ومن المتوقع أن تكتسي بالخضرة في فصل الربيع القادم، كون نوع الأشجار التي تعرضت للحريق وهي السنديان والقيقب من الأشجار التي تجدد نموها تلقائيا.
وأضاف أن المديرية لا تقوم بزراعة المساحات التي تتعرض للحرق في مثل هذه الحالات وإنما تتجدد كافة أنواع الأشجار من تلقاء نفسها بدون زراعات جديدة، لا سيما وأن جميع المساحات التي تعرضت للاحتراق هي أشجار حرجية تتجدد تلقائيا مثل السنديان والقيقب والبلوط والملول ولا يتم زراعة أشجار بديلة عنها.
وفيما يخص الطلبات المقدمة للمديرية من قبل المواطنين لشراء الحطب، قال الحراحشة إن عدد الطلبات لا يقل عن 200 طلب بشكل مباشر، وهناك عشرات الطلبات إلكترونيا، كون التقدم لشراء الحطب تحول من ورقي إلى إلكتروني وكمية الحطب التي تم بيعها هذا العام لا تتجاوز 70 طنا، لأن الكميات التي تم جمعها متواضعة ولا تغطي حجم الطلبات المقدمة لمديرية الزراعة.
ولفت إلى أن آلاف المواطنين في جرش يعتمدون على الحطب والجفت في توفير الدفء بمنازلهم، خاصة بعد ارتفاع اثمان وسائل التدفئة الأخرى كالكهرباء والوقود.
جدير ذكره، أن غابات وديان الشام والتي تقع على جبال الحسنيات تعرضت لحريق مفعتل بداية فصل الصيف الماضي، واستمر الحريق 5 أيام متواصلة وأتى على ما يزيد على 450 دونما من الأشجار الحرجية المعمرة الكبيرة وقد استخدمت طيارات سلاح الجو في عمليات إطفاء الحريق والآلاف من كوادر الدفاع المدني والأشغال من كافة محافظات المملكة.

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