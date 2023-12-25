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كارينيو يصحح أخطاء الحزم

12/25/2023 11:16:10 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الحزم، الأوروجواياني دانيال كارينيو على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه خلال الجولات الأخيرة، وطالب بالتركيز خلال مواجهة الاتفاق بعد غد، وعدم الوقوع في ذات الأخطاء.

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