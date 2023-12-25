Tuesday, 26 December 2023 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فارس الجنوب يتأهب للمدرسة

12/25/2023 11:16:10 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا من وتيرة تحضيرات فارس الجنوب لمواجهة الرياض، بعد غد، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل كوزمين على تعزيز الإيجابيات التي خرج بها الفريق خلال الجولات السابقة.

MENAFN25122023000089011017ID1107656297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث