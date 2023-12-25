فارس الجنوب يتأهب للمدرسة

فارس الجنوب يتأهب للمدرسة
التاريخ
12/25/2023 11:16:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا من وتيرة تحضيرات فارس الجنوب لمواجهة الرياض، بعد غد، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل كوزمين على تعزيز الإيجابيات التي خرج بها الفريق خلال الجولات السابقة.
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