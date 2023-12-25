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أشجار ومجسمات تشوه مداخل الشقيق

12/25/2023 11:12:42 PM

(MENAFN- Al Watan) تسبب انتشار الأشجار والشجيرات والحشائش داخل الأحياء السكنية وفي الأراضي الفضاء التي امتدت إلى المنازل وكذلك المجسم بمدخل مركز الشقيق شمال منطقة جازان، في تشوهات بصرية.
وأعرب عدد من سكان الأحياء بالشقيق لـ((الوطن)) عن استيائهم من انتشار الأشجار ونموها بشكل عشوائي وكذلك في الأراضي الفضاء، مشيرين إلى أن هذه الأشجار عديمة الفائدة وباتت مكانا لتجمع الحشرات والبعوض والزواحف التي تشكل أضرار صحية وبيئية، مطالبين بأن يتم التعامل معها وبشكل عاجل ولا بد من إبادتها وإزالتها ومعالجة البعوض والحشرات برش الأراضي بعد الإزالة.
عمل مستمر
من جانبها أكدت البلدية لـ((الوطن)) تكثيف أعمالها المتمثلة في رفع المخلفات وإزالة الأشجار والحشائش التي تعيق الحركه المرورية على جوانب الطرق والممرات داخل المدينه والقرى والأحياء حيث تم إزالة عديد من تلك الأشجار الشائكة التي قد تسبب في إلحاق الضرر بالمركبات والمارة داخل الشقيق وأمام المدارس والمرافق العامة وما زال العمل جاريا لإزالة تلك الأشجار وتنظيف الممرات من الحشائش وذلك ضمن برنامج إزالة التشوهات البصريه وتحسين المشهد الحضري.
غياب الاهتمام
واستغرب عدد من الأهالي غياب الاهتمام بالمجسمات الجمالية بمداخل مدينة الشقيق وهي المجسمات التي تمنح الزائر إشارة لجمال الشقيق فهرمت مجسماتها الجمالية بسبب تقادمها ومنها مجسم السفينة في طريق المتجه إلى الحريضة حيث الأخشاب القديمة وتراكم النفايات والمجسم الآخر عند دوار التحلية الذي مرت عليه أعوام دون تطويره رغم الأعداد الكبيرة التي تزور الشقيق هذه الأيام.

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