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أول عربة حلاقة متنقلة بالأحساء

12/25/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة هدفت إلى التوسع في مشروعه، وتقديم خدماته بأسلوب جديد ومبتكر، لتلبية المزيد من الخدمات والطلبات لمختلف شرائح المجتمع، فرغ حلاق سعودي في الأحساء من تجهيز وترخيص وتشغيل أول ((عربة)) حلاقة متنقلة للرجال والأطفال في الأحساء.
شهادة دولية
أبان محمد عادل المهدي حلاق سعودي، حاصل على شهادة الماستر في التدريب المهني وإعداد المدربين، لـ((الوطن)) أمس، أن بدايته في الحلاقة منذ 2019م، من خلال مشروعه الخاص (الحلاقة) في مدينة المبرز التابعة للأحساء، وقبل افتتاحه لمشروعه ابتدأ بالتدريب الذاتي، مع الممارسة، ومن ثم انتقل إلى 3 دول للتدريب والتطوير في مهنته، وهي: الإمارات ولندن وفيتنام، بالإضافة إلى حصوله على شهادة معتمدة دوليًا في التدريب في مجالات الحلاقة المختلفة والتجميل الرجالي، واستفاد من دوراته التدريبية مجموعة من الحلاقين.
200 ريال
أكد المهدي أن مشاريع الحلاقة الرجالية، من المشاريع الناجحة، وذات جدوى اقتصادية جيدة، وإيراده اليومي لا يقل عن 200 ريال، وهو يعمل بمفرده، مبينًا أن هناك إقبالًا كبيرًا عليه من السعوديين والمقيمين، وقد كسب الحلاق السعودي، ثقة العملاء والزبائن، وذلك لحرصه على دقة وإتقان العمل، وهناك عملاء دائمون بسبب ذلك، ومعدل أسعار خدمات الحلاقة 35 ريالا، لافتًا إلى أن هناك حلاقين سعوديين يزاولون مهنة الحلاقة المنزلية، وهو قد يكون ((الوحيد)) حاليًا في الأحساء، الذي يزاول مهنته في محل حلاقة وعربة خاصين.
شدد المهدي إلى أن مواجهته صعوبة في بداية مزاولته الحلاقة في بداياته، تخوف بعض الزبائن، ومع الأيام، وتناقل مستوى جودة العمل بين الزبائن، ومع مرور الأيام، ازداد عدد الزبائن، ودعت الحاجة إلى التوسع في الخدمة من خلال فكرة عربة متنقلة للحلاقة، وهي خدمة تستهدف فئة معينة، كالنجوم، والمشاهير، ورجال الأعمال، وكبار الشخصيات، وهي العربة الوحيدة في الأحساء، مستعرضًا حزمة ميزة نسبيا في الحلاقة داخل العربة، الوصول إلى موقع العميل في الزمن والمكان المحددين، وفي تلك الخطوة الحفاظ على وقت العميل، خدمة متميزة وراقية وخاصة، العمل وفق نظام باقات، الخدمات، علاوة على أفضلية الحلاقة في العربة المتنقلة عن الحلاقة في المنزل للحفاظ والبقاء على نظافة المنزل، مضيفًا أن تحويل مركبة إلى عربة حلاقة متنقلة يخضع لاشتراطات بلدية، وتجهيزها مكلف ماليًا، ومن بين الاشتراطات: مرتبطة برخصة مسجلة على المنشأة ((صالون الحلاقة)) لتقديم خدمات النشاط عبر العربة المتنقلة، وتكون رخصة المنشأة سارية ولمدة 3 أشهر على الأقل وفق اشتراطات بلدية محددة، وفترة التصريح للخدمة محددة بسنة ميلادية واحدة، يرتبط انتهاؤها بانتهاء الرخصة.

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