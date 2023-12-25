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النخب بين الحضور والتأثير

12/25/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) (النخب، المفكرون، الصفوة، الإنتلجنسيا، المثقف)، هذه المفاهيم الشائعة في عالم النظريات والأطروحات والأيدولوجيات، التي يصبو إليها كثير من الشخصيات لأن لها بريقًا لدى الجماهير وإعجابًا، ومحاطه بأسوار ذات تأثير واسع في التاريخ، لكنها وجدت في عالمنا اليوم بطرق وأساليب مختلفة وبلغة أشبه بلغة المخطوطات القديمة. لها العراقة دون التأثير القوي لأن البعض منها ما زال يفكر ويناقش قضايا تاريخية، باعتبار أن الحديث في التاريخ ضرورة لكل النخب المثقفة. ليس ذلك فحسب ولكن لا بد للنخب أن تعطي حلولًا لحقبة زمنية قديمة ليس لها قيمة في وقتنا الحاضر، سوى مزيد من الانقسامات والتشرذم. وإن كنت أتفق بوجوب فهم النسق التاريخي وسردياته القديمة، لكن ليس هذا هو المطلوب، فحضور النخب ليس بضرورة وجود تأثير لها، فمتى اختلف أو غاب تأثيرها ودورها تصبح ليست لديها قيمة سوى اسمها. فبحسب رأي أحد المفكرين والمثقفين والنخب أمثال غرامشي الذي يرى أن للنخب والمثقف دورًا أساسيًا في التغيير، وهو القادر على تكوين طبقة جديدة مرتبطة بأفكار الناس وقضاياهم، وتحويلها إلى مشاريع تنموية واقتصادية وسياسة وفكرية بأساليب علمية، تقود المجتمع إلى الرقي بشتى مجالاته. هذا هو الدور والتأثير الذي لا بد أن يسعى إليه المثقف والنخب في وقتنا الحاضر. كذلك لا بد أن يكون له دور إستراتيجي وهو خلق الوعي وصناعته، لأنه لا يمكن لمجتمع أن يحقق أهدافه وطموحاته ويمارس واجباته ويتغلب على عقباته إلا بالوعي فهو بوابة الريادة والانتصار والتميز. فالأفكار، والابتكار هي التي تصنع الأمم والشعوب، وهي التي تخلق القيم وتحسن توظيفها بين أفراد المجتمع. كذلك يمكن للنخب أن تمارس صناعة الإنجاز من خلال حشد الرأي العام، وتسويق الأفكار للتنقل من المحلية إلى العالمية، فلا يكفي أن تكون النخب بين أسوار المدينة أو الدولة، وإنما لا بد أن تكون حاضرة في المحافل الدولية، ليس لذكر الإنجازات وإنما كتسويق المشاريع والتجارب الناجحة والقصص الملهمة. كذلك لا بد للنخب من المساهمة في صناعة المنجز الإنساني والحضاري وتكثيف النشاطات للمحافظة على هذه الإنجازات.
إن النخب لا بد أن تعمل في ظل توجهات وأهداف تطور المجتمع فهي تقوم بأدوار صناعة التكييف والتكامل وتحقيق الأهداف. لكن لا بد أن تعي النخب حتى يكون لها تأثير وليس حضورًا فقط ألا تكون أسيرة التأثير من الجماهير ووسائله الإعلامية، وألا تتحول قيادة الجماهير من قبل النخب إلى أن الجماهير هي التي تقود النخب في دهاليز الأهواء والقضايا الجدلية التي لا تقدم ولا تسهم في بناء المجتمعات، وهذا الأمر يتطلب التفكير بعقلية المسؤولية وإعادة التموضع والدعم من قبل الجهات المسؤولة عن احتضان هؤلاء المفكرين، واحتضان مشاريعهم وإستراتيجياتهم طويلة الأمد، التي من شأنها أن تبني مشاريع حضارية وفكرية، ذات تأثير واسع في العالم بمختلف المجالات.

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