Tuesday, 26 December 2023 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عن هز الذيل وقفز الكلاب

12/25/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أجد تسلية كبيرة في المقولات والأمثال الشعبية ويعجبني أكثر كيف تستخدم في تعليقات بعض الكتاب والمعلقين الأجانب وما شدني مؤخرًا تلك التي تخص قفز الكلب وهزة ذيله!
المعروف عن الكلاب أنها مثلت وعلى مر العصور صفات عظيمة كاليقظة والوفاء، والولاء والحماية والحب غير المشروط، وقد كان قديما دورها يتأرجح ما بين الصيد وحماية المنازل والأفراد، لكن اليوم أضيف إليها مهام أخرى مثل تقديم المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا عدا عن الكثير من الأدوار الأخرى في الجهات الرسمية مثل البحث وملاحقات للجناة والهاربين والمهربين... كل ذلك وهي تقفز وتهز ذيلها.
وبحسب دراسة ذكرتها قناة RT الإخبارية الروسية، فإن الكلاب تستخدم ذيولها في المقام الأول للتواصل ومكافحة الآفات، وليس للجري أو القفز.
تُستخدم حركة الذيل الإيجابية بشكل شائع كإشارة اجتماعية للود، بينما يُلاحظ أيضًا هز الذيل للقضاء على الآفات مثل الذباب. ويشير الباحثون إلى أن استخدام الذيل في الكلاب ربما تطور لهذه الأغراض المحددة، وليس من أجل خفة الحركة في المناورات. ووجدت دراسة أخرى أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين أن ذيول الكلاب تميل إلى الاتجاه نحو اليمين عندما تكون مع شخص مألوف، لقد أظهرت الملاحظات على مدى ثلاثة أيام أن الكلاب تهز ذيولها بشكل متكرر إلى اليمين وأقل إلى اليسار بمجرد التعرف على شخص ما. ورجح الباحث الرئيسي، الدكتور ((يونج كيو تشانج))، أن الهز إلى الجانب الأيمن يرتبط بمشاعر إيجابية تتم معالجتها في الجانب الأيسر من الدماغ، مما يشير إلى السعادة أو الاسترخاء، بينما قد يشير العكس إلى الخوف أو التوتر.... يمين، يسار؟! أليس لأحدِ من كتاب الغرب فكرة لاستخدام دسم لهذه النقطة عند التحدث مثلا، أقول مثلًا عن اليمين أو اليسار المتطرف؟! أنتظر منهم عنوانًا لمقالة ((يهز هزًا))... يمين طمأنينة يسار خوف... مثلًا! أقول مثلًا!
قد تدفع حادثة في ولاية ألاباما البعض إلى إعادة النظر في المقولة التي تقول إن ((الكلب هو أفضل صديق للإنسان))، حيث لعب الكلب ((بو)) دورًا حاسمًا في تقديم صاحبه إلى العدالة بمجرد أنه هز ذيله!
بدأت القصة بمداهمة الشرطة لمنزل مشتبه به يُدعى ((هندرسون)) الذي هرب ولحقه كلبه المخلص ((بو)) إلى منطقة حرجية خلف المنزل، لاحقه اثنان من رجال الشرطة، لكن ((هندرسون)) وكلبه تمكنا من الاختفاء بين الأشجار الكثيفة، وبينما كان يفكر رجلا الشرطة في الاستسلام والعودة إلى الوراء، لاحظا أن ((بو)) يقف أمام العشب الطويل، ويهز ذيله بفرح، قادهم هذا إلى اكتشاف ((هندرسون)) الذي كان مختبئًا هناك، وتم القبض عليه لاحقًا دون أي مشاكل أخرى. وبهذا ينسب الفضل إلى الكلب لمساعدة الشرطة في القبض على المشتبه به الذي واجه اتهامات تتعلق بحيازة المخدرات وعدم الامتثال للأوامر. وهنا نستطيع القول بأن ذيل الكلب أتى بأجل صاحبه! أي عندما يهتز الكيان المحتل يأتي بأجل صاحبه! مجرد فكرة لكاتبة رأي ليس لها خبرة في هذا المجال وعليه فإنه ((مثلًا)) أعيد وأكرر وأقول... مثلًا!
تشير عبارة ((الذيل يهز الكلب)) إلى مفهوم اختلاق قضية أقل أهمية لتحويل الانتباه عن مسألة أكبر وأكثر أهمية. وقد تجسدت هذه الفكرة في الفيلم الأمريكي ((هز الكلب)) (1997) للمخرج باري ((ليفينسون))، والذي يحول هذه المقولة إلى صوت وصورة لإيضاح وإرسال الرسالة، حيث يطرح الفيلم السؤال عن سبب هز الكلب لذيله، مع الإشارة إلى الإجابة بأنه لو كان الذيل أذكى لكان هو الذي يتحكم في الكلب. وترمز هذه الإجابة إلى القدرة على التلاعب بالرأي العام من خلال خلق قضايا كاذبة لإخفاء الحقيقة أو صرف الانتباه عن أمور أكثر أهمية.
حقًا من الأذكى اليوم بعد اتضاح كل التلاعب والسبل التي تستخدم لنشره: الذي يصدر السردية الكاذبة أم الذي يصدقها؟!
يقول السيناتور ((لودلام)) من أستراليا: عندما تقول حكومة الولايات المتحدة اقفزوا، إذا كنا محظوظين، فإن لجنة الاستخبارات والأمن لدينا ستجري تحقيقًا سريعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مدى الارتفاع. لكن حتمًا، نقفز! لا أظنه يعترف بوجود ذيل فهنا ربما يتحدث عن أن الذل والتبعية وليس الذيل الذي يهز الكلب!
بينما في مقالة لــــــ ((أدريان ويلر)) بعنوان ((إسرائيل والولايات المتحدة - هل يهز الذيل الكلب؟)) يقول فيها: يعزو عدد كبير من الكتب والمقالات في السنوات الأخيرة هذه العلاقة القاتلة إلى تأثير اللوبي الإسرائيلي الممول جيدًا والمنظم للغاية في الولايات المتحدة. ويزعم هؤلاء الكتاب أنه عندما تقول إسرائيل ((اقفز))، تجيب الولايات المتحدة ((إلى أي مدى؟)) وهذا خطأ خطير. إن إسرائيل الصغيرة والمعزولة والتابعة لم تعد تملي إملاءاتها على العملاق الأمريكي الإمبريالي كما لم يعد ذيل الكلب يحركها. إن التأكيد على خلاف ذلك يغطي مسؤولية الولايات المتحدة عن الجرائم المرتكبة ضد فلسطين ويعوق النضال من أجل العدالة في الشرق الأوسط. وهنا يا سادة مربط الفرس ليست القضية ذيل وكلب بل ثورٌ هائج أفلته الفيل في مروجنا ليعبث فيها!
لقد رأينا مؤخرًا كيف أن جنود الكيان المحتل زرعوا أعلام ((إسرائيل)) في وسط المناطق السكنية التي سويت بالأرض، مما يشير إلى أن أهدافها في غزة تذهب إلى أبعد من مجرد تدمير حماس! لقد سمعنا وزراء كيان العدو المحتل وأعلامه من المدافعين يسخرون من هذا الرعب باسم ((النكبة 2023)) و((النكبة الثانية)) و((النكبة النهائية))، بل ويقترحون إسقاط قنبلة نووية على غزة، بينما تناقش إداراتهم الرسمية خططًا لدفع سكان غزة إلى مدينة خيام في الصحراء المصرية في سيناء، ومع ذلك فإن الغرب وإعلامه الموجه ما زال يصف هذا الحصار الجائر والهجوم غير المقيد بأنه ((حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها))! كم من الأرواح يجب أن تزهق قبل أن تتحرك الإنسانية بداخلهم؟! إن التاريخ، أو ما بقي منه ليُكتَب، لن ينظر بعين العطف إلى أولئك الذين أسهموا والذين دعموا في هذه الفظائع، سواء كانوا ذيولًا أو كانوا كلابا!

MENAFN25122023000089011017ID1107656284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث