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معاناة أهالي عصيلة ومسؤولية النقل

12/25/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقيت - قبل أسابيع - رسالة من أحد أهالي هجر منطقة الرياض مفادها: ((فضلًا لا أمرًا، نود منك نحن أهالي هجرة عصيلة التابعة لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض الكتابة عن قضيتنا التي سببت لنا الكثير من المعاناة)). قضية سكان هذه الهجرة تكمن ببساطة أن لهم أكثر من 20 سنة وهم يطالبون بسرعة تنفيذ مشروع سفلتة طريق الهجرة الذي يبعد 5 كيلومترات من الطريق السريع (الرياض - الطائف). معاناة أهالي هجرة عصيلة أنهم يعانون من توقف أعمالهم والغياب عن وظائفهم، وكذلك معاناة الطلاب والطالبات في الذهاب لمدارسهم، خاصة في فصل الشتاء وأيام هطول الأمطار على الهجرة؛ حيث لا يوجد للهجرة طريق يربطها بالطريق السريع؛ مما يصعب عليهم الوصول للمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية؛ إذ يوجد في الهجرة أكثر من 25 منزلًا وعددٌ كبير من المزارع. المشكلة أن أهالي الهجرة طالبوا وزارة النقل والخدمات اللوجستية بسفلتة الطريق الصحراوي وبالفعل تم تكليف إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة ولكن دون جدوى، وحينما يتم سؤال الوزارة عن سفلتة الطريق ترجعهم إلى، بلدية الرويضة التابعة لمحافظة القويعية كونها الأقرب لهم بمسافة 30 كيلومترًا، وحين يذهبون إلى بلدية الرويضة ترفض وترجعهم إلى الوزارة، وعندما يرجعون للوزارة ترجعهم مرة أخرى إلى البلدية ولكن هذه المرة مع بلدية حلبان التابعة لمحافظة القويعية والتي تبعد هي الأخرى 30 كيلومترا تقريبا عن هجرة عصيلة. الأسئلة المطروحة: هل يعقل أن أهالي هجرة يطالبون أكثر من عقدين من الزمن حتى يتم سفلتة طريق وتعبيده ولا يتم الاستماع لمطالبهم؟ لماذا يتم تقاذف المسؤوليات بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومراكز بلديتي الرويضة وحلبان؟ أليس من حقوق الطلاب والطالبات الذهاب إلى مدارسهم بكل أمن وسلام؟ أليس من حقوق الموظف والموظفة الذهاب إلى وظائفهم والرجوع منها بكل راحة ويسر؟ لماذا يشعر الأهالي بأن مطالبهم في سفلتة الطريق غير مهمة وغير مستجابة خاصة ونحن نتحدث عن قرى وهجر ومناطق نائية؟ في منظوري طالما أن الطريق مرتبط بالطريق السريع فهو جزء من مهام ومسؤوليات وزارة النقل والخدمات اللوجستية. والمملكة تولي اهتماما بمعالجة الطرق والمواصلات ضمن رؤية 2030 وتحرص بشكل كبير على تطوير البنية التحتية للطرق بشكل دوري، في الواقع هذا التعاطي مع هذه الهجرة بهذا الأسلوب لا يتوافق ولا ينسجم مع رؤية المملكة كوننا نملك أكبر شبكة طرق متطورة في الشرق الأوسط. أخيرًا أقول: الاستماع للأهالي والسكان في قرارات مصيرية تتعلق بهم بشكل مباشرة، أمر مهم ومطلوب، خاصة أن بعض من أهالي الهجر لا يستطيعون الذهاب بأبنائهم لمدارسهم بسبب خوفهم على بناتهم وأطفالهم وهم في حالة توجس وقلق وخوف، حيث إن كل ذلك سينعكس على مستقبلهم التعليمي. من المهم التعجيل في سفلتة هجرة عصيلة فالحق في التعليم والصحة والسير في طريق معبد من الحقوق الأساسية ولا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال وعليه يجب أن تتخذ جميع التدابير الإدارية لتسهيل هذا الحق، ويجب على وزارة النفل والخدمات اللوجستية التعجيل بإنهاء هذا الملف.

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