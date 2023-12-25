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شرورة الشتوي ينطلق بالأسر المنتجة ومحالب الإبل

12/25/2023 11:12:42 PM

(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،انطلق مهرجان شرورة الشتوي في عامه السادس، والذي يستمر لمدة 5 أيام، يتخلله الكثير من العروض التي تجذب الزوار وعشاق المهرجانات الشتوية.
ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات، ومن ضمنها إقامة معارض الأسر المنتجة، حيث يتم من خلالها عرض منتجاتهم أمام الزائرين، سعيًا منها لتعريف زوار المهرجان بالحياة الاجتماعية والبيئة الشعبية التي كان عليها الآباء والأجداد، وكذلك الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها. وتشكل فعالية هداد الصقور محطة تجمع نخبة كبيرة من الصقارين والمهتمين بالهواية. وذكر مشرف فعالية هدد الصقور أسامة الصيعري، أن الفعاليه تبدأ من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، والتي تعتبر أشواطا تأهيلية للطيور المشاركة في المسابقة. وسيكون موقع المسابقة شرق شركة الكهرباء الواقعة على طريق شرورة الوديعة، وتم رصد 30 ألف ريال للمراكز الثلاث الفائزة من كل شوط.
من جانبه، قال مشرف فعالية محالب الإبل في المهرجان، سليمان بن مزعل الصيعري: الفعالية تتكون من عدة لجان أولها، التحاليل الطبية من قبل فرع الزراعة بـشرورة لخلوها من جميع الأمراض والترقيم، ولجنة التشبيه لتقسيم الإبل إلى خمس فئات، فضلا لجنة ميزان الحليب بالكيلو والتسجل في كشوفات.
وأشار إلى أنه تم فحص أكثر من مائة وتسعين ناقة، وعن الشروط قال المشرف مبارك صالح المنهالي، أولا تحليل بيطري، وبعد عدة أشواط تخصص لجنة التشبيه كل فئة باختصاصها.
من جهته ذكر منظم فعالية مزاد الإبل نايف بن جزيان العتيبي، أن الموقع الذي تم اختياره للفعالية يقع على طريق نجران - شرورة، والذي يبعد مسافة 5 كيلو مترات ويقع على مساحة 1 كيلو في 1 كيلو متر.
وأوضح مشرف فعالية تحدي الصحراء ناصر آل مهري، أن تحدي الصحراء للسيارت الترفيهية والتعليمية للقيادة الآمنة، سيكون بمشاركة 200 مشترك، والموقع على طريق _شرورة نجران.

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