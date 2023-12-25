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195 قضية فساد في 36 شهرا

12/25/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد قضايا الفساد خلال الفترة بين 2020 و2022 نحو 195 قضية، وشملت القضايا خلال 3 أعوام عدة قطاعات، هي: الدفاع (21 قضية)، والصحة (24 قضية)، والداخلية (29 قضية)، والعدل (19 قضية)، والتعليم (19 قضية)، والخارجية (قضيتين)، والبلديات والشؤون القروية والإسكان (22 قضية)، والمواصلات (4 قضايا)، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (8 قضايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (8 قضايا)، والقطاع الخاص (6 قضايا)، والخدمات (8 قضايا)، وأخرى (25 قضية).
غير كيدية
تتحرى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن أوجه الفساد المالي والإداري في كل الأعمال والعقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عمل يتبين أنه ينطوي على فساد أو عقد أبرم أو يُنفذ بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
والعقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها، والوصف الجرمي للواقعة، وجسامة الجريمة، ودور كل متهم، وهو ما تقرره المحكمة المختصة، وتتراوح ما بين السجن 15 سنة، والغرامة المالية، وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
ومن السهل أن يبلّغ أي شخص عن حالة فساد، حيث كفل النظام حماية المبلغ وعدم إيذائه أو فصله، ويشترط أن تكون المعلومات صحيحة وغير كيدية، مع الحفاظ على سرية معلوماته، ويمكن للمبلغ تقديم البلاغ عن شبهة فساد من خلال عدة طرق معلنة، لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات.
ونص نظام مكافحة الرشوة على عقوبات مشددة، إذ نصت المادة الأولى على ((كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به)). كما نصت المادة التاسعة على ((من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
التحريض والمساعدة
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وعندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة، وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة، فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تزيد على 7 ملايين. وفي حال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة، فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
قضايا الفساد
2020
4
2021
10
2022
7
الصحة
2020
5
2021
10
2022
9
الداخلية
2020
10
2021
11
2022
8
العدل
2020
3
2021
9
2022
7
التعليم
2020
5
2021
9
2022
5
الخارجية
2020
-
2021
1
2022
1
البلديات والشؤون القروية والإسكان
2020
3
2021
10
2022
9
المواصلات
2020
-
2021
3
2022
1
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2020
1
2021
7
2022
-
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2020
2
2021
5
2022
1
القطاع الخاص
2020
6
2021
-
2022
-
الخدمات
2020
2
2021
6
2022
-
أخرى
2020
6
2021
19
2022
الإجمالي
195 قضية في 3 سنوات
47 قضية في 2020
100 قضية في 2021
48 قضية في 2022

MENAFN25122023000089011017ID1107656281

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