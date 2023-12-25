الاتفاق يركز على اللياقة
التاريخ
12/25/2023 11:12:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة، مع بعض التطبيقات التكتيكية، وذلك استعدادا لمواجهة الحزم، بعد غد، في افتتاح الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي.
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