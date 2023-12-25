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الجمل التكتيكية تجهز الطائي

12/25/2023 11:12:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الطائي، الروماني لورينت ريجكامب على الجانب الفني، وطبق عددا من الجمل التكتيكية، التي ينوي استخدامها خلال مواجهة الاتحاد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي.

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