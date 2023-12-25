عودة العدالة أمام تحدي العين

عودة العدالة أمام تحدي العين
التاريخ
12/25/2023 11:12:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح صاحب الوصافة العدالة برصيد 27 نقطة إلى استعادة توازنه وإيقاف نزيفه النقطي الذي صاحبه خلال الجولات الـ4 الماضية، حينما يواجه العين الذي يملك 11 نقطة، والساعي إلى الابتعاد عن مواقع الخطر، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الـ15 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى. ويأمل الجبلين ((25 نقطة))، في مواصلة زحفه نحو مراكز المنافسة على الصعود، عندما يقابل الصفا ((11 نقطة))، والباحث عن الخروج من مأزق مراكز الهبوط، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
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