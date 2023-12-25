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عودة العدالة أمام تحدي العين

12/25/2023 11:12:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح صاحب الوصافة العدالة برصيد 27 نقطة إلى استعادة توازنه وإيقاف نزيفه النقطي الذي صاحبه خلال الجولات الـ4 الماضية، حينما يواجه العين الذي يملك 11 نقطة، والساعي إلى الابتعاد عن مواقع الخطر، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الـ15 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى. ويأمل الجبلين ((25 نقطة))، في مواصلة زحفه نحو مراكز المنافسة على الصعود، عندما يقابل الصفا ((11 نقطة))، والباحث عن الخروج من مأزق مراكز الهبوط، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

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