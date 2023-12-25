الزعيم تاريخي والحمراء تعود
التاريخ
12/25/2023 11:12:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل الهلال نفسه أول ناد في دوري روشن السعودي للمحترفين، يصل إلى 50 نقطة خلال 18 جولة في تاريخ الدوري، مواصلا نتائجه الإيجابية والقياسية، وغابت التعادلات عن الجولة الـ18 للدوري، وعادت البطاقة الحمراء للظهور مجددا، وارتفع معدل الأهداف عن الجولة السابقة، واستمر حضور الحكم الأجنبي، واستمر النصر في الوصافة، وانفرد الأهلي بالمركز الثالث، وبات الاتحاد بعيدا عن المنافسة، وواصل ضمك انطلاقته الرائعة، وأضحى قائده الجزائري فاروق شافعي أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في الدوري، وتمسك قائد النصر كريستيانو رونالدو بصدارة
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