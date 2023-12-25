Tuesday, 26 December 2023 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزعيم تاريخي والحمراء تعود

12/25/2023 11:12:41 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الهلال نفسه أول ناد في دوري روشن السعودي للمحترفين، يصل إلى 50 نقطة خلال 18 جولة في تاريخ الدوري، مواصلا نتائجه الإيجابية والقياسية، وغابت التعادلات عن الجولة الـ18 للدوري، وعادت البطاقة الحمراء للظهور مجددا، وارتفع معدل الأهداف عن الجولة السابقة، واستمر حضور الحكم الأجنبي، واستمر النصر في الوصافة، وانفرد الأهلي بالمركز الثالث، وبات الاتحاد بعيدا عن المنافسة، وواصل ضمك انطلاقته الرائعة، وأضحى قائده الجزائري فاروق شافعي أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في الدوري، وتمسك قائد النصر كريستيانو رونالدو بصدارة

MENAFN25122023000089011017ID1107656277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث