كلاسيكو الأصفرين دفاع هش وهجوم كاسح

(MENAFN
- Al Watan) تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لمتابعة واحد من أهم وأقوى الكلاسيكيات السعودية، حينما يتواجه الاتحاد والنصر في كلاسيكو الأصفرين، المؤجل من الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، في قمة دوما تكون مثيرة وحافلة بالتنافس المثير، ورغم أن المواجهة المرتقبة تأتي وسط معاناة الفريقين من الدفاع الهش، وامتلاكهما هجوما كاسحا، مما يعني أن اللقاء سيكون مفتوح الاحتمالات. وسيكون النمور أمام اختبار مهم في وقت عصيب، في ظل غيابات بالجملة ضربت صفوفه بسبب كثرة الإصابات، وسط انهيار منظومة دفاع الاتحاد مؤخرا، وكانت ثلاثية الرائد بالجولة الماضية، آخر مظاهر ذلك، حيث اضطر المدرب جايارود للدفع بلاعب الوسط فابينيو في قلب الدفاع، لسد العجز، لكن العميد يعول على قوة مهاجميه الذين يكافحون في كل مباراة لاقتناص الفرص. وفي المقابل لا يعد دفاع العالمي في حال أفضل من الاتحاد، إذ إنه يعاني من أخطاء متكررة كلفته الكثير، لكنه يملك هجوما كاسحا لتغطية التفاوت مع أداء خط
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