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كلاسيكو الأصفرين دفاع هش وهجوم كاسح

12/25/2023 11:12:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لمتابعة واحد من أهم وأقوى الكلاسيكيات السعودية، حينما يتواجه الاتحاد والنصر في كلاسيكو الأصفرين، المؤجل من الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، في قمة دوما تكون مثيرة وحافلة بالتنافس المثير، ورغم أن المواجهة المرتقبة تأتي وسط معاناة الفريقين من الدفاع الهش، وامتلاكهما هجوما كاسحا، مما يعني أن اللقاء سيكون مفتوح الاحتمالات. وسيكون النمور أمام اختبار مهم في وقت عصيب، في ظل غيابات بالجملة ضربت صفوفه بسبب كثرة الإصابات، وسط انهيار منظومة دفاع الاتحاد مؤخرا، وكانت ثلاثية الرائد بالجولة الماضية، آخر مظاهر ذلك، حيث اضطر المدرب جايارود للدفع بلاعب الوسط فابينيو في قلب الدفاع، لسد العجز، لكن العميد يعول على قوة مهاجميه الذين يكافحون في كل مباراة لاقتناص الفرص. وفي المقابل لا يعد دفاع العالمي في حال أفضل من الاتحاد، إذ إنه يعاني من أخطاء متكررة كلفته الكثير، لكنه يملك هجوما كاسحا لتغطية التفاوت مع أداء خط

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