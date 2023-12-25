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قتلى اليوم الواحد يكشف جرائم الاحتلال باستهداف مدنيي غزة

12/25/2023 11:12:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت هجمات العدوان الإسرائيلي بثقلها على المدنيين في غزة وأفقدتهم أساسيات العيش فلا غذاء يكفي ولا مكان يؤوي ويحمي من هجمات الطائرات الإسرائيلية التي تخلف في اليوم الواحد عشرات القتلى منهم، حيث قتلت الغارة الجوية التي وقعت في مخيم المغازي للاجئين 106 شهداء وتعد من بين أكثر الهجمات الجوية دموية في القصف الجوي الإسرائيلي على غزة، وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة عن مقتل 250 وإصابة 500 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال يوم واحد فقط.
وقف النار
وحتى الآن، لا تظهر أي بادرة تشير إلى قرب وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه مأساة إنسانية لا توصف، فيما يقترب شبح المجاعة من الفتك بسكان القطاع.
حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفعي على مخيمات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 95 فلسطينيًا وفقدان العشرات، تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي في مخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن العشرات من الشهداء لم تتمكن الأطقم الطبية من الوصول إليهم في مخيمات المغازي والبريج، وأن قوات الاحتلال باتت تستهدف المنازل بشكل عنيف، مؤكدة أن استغاثات تصل من مناطق القصف، لكن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول لمناطق القصف لكثافة وتواصل القصف المدفعي والجوي.
وفي السياق أفاد شهود عيان، أن طائرات ومدفعية الاحتلال فصلت مخيم البريج عن مخيم النصيرات من خلال قصف الطريق الواصل بينهما بعدة صواريخ، ويسمع في وسط القطاع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن الغارات الإسرائيلية، كما شوهدت الدبابات الإسرائيلية، تتقدم في شرق مخيم البريج مستخدمة سياسة الأرض المحروقة التي طالت مئات منازل الفلسطينيين في المخيم.
اقتراح أولي
وطرحت مصر اقتراحًا أوليًا طموحًا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بوقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن الرهائن وتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وجاءت أنباء الاقتراح في الوقت الذي قصفت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة بشدة، مما أدى إلى تدمير المباني على العائلات التي كانت تلجأ إلى الداخل. وقد تم تقديم الاقتراح المصري، الذي تم التوصل إليه مع دولة قطر، إلى إسرائيل وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لكنه لا يزال أوليًا. فهو لا يحقق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في سحق حماس بشكل كامل، ويبدو أنه لا يلبي إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على غزة لفترة ممتدة بعد الحرب. وقال مسؤول إسرائيلي، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الذي يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع في وقت لاحق لمناقشة وضع الرهائن، من بين مواضيع أخرى، لكنه لم يذكر ما إذا كانوا سيناقشون الاقتراح المصري.

توسيع القتال
وقبيل اللقاء، تعهد نتنياهو قائلا: ((نحن لن نتوقف.... نحن نقوم بتوسيع القتال في الأيام المقبلة وستكون هذه معركة طويلة ولم تقترب من الانتهاء)).
ودمرت الحرب أجزاء كبيرة من غزة وقتلت أكثر من 20400 فلسطيني وشردت جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن ربع السكان يتضورون جوعا في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة، الذي لا يسمح إلا بدخول القليل من الإمدادات.
وقد يؤدي ارتفاع عدد القتلى –إلى تآكل التأييد الشعبي للحرب.
اتفاق مبدئي
وكان الاقتراح المصري محاولة طموحة ليس فقط لإنهاء الحرب ولكن أيضا لوضع خطة لليوم التالي. ويدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين، يقوم خلالها حماس بإطلاق سراح ما بين 40 و50 رهينة، من بينهم نساء ومرضى ومسنون، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 و150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، بحسب ما ذكر المصري
وأضاف أنه في الوقت نفسه ستستمر المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح مزيد من الرهائن وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب عدد القتلى المدنيين، ومزاعم بإساءة معاملة الرجال الفلسطينيين والمراهقين المحتجزين في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن أخرى أثناء الهجوم. ويقول الجيش إنه اعتقل مئات الفلسطينيين، من بينهم أكثر من 700 تم نقلهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب حول علاقاتهم المشتبه بها مع

حصيلة قتلى عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ بداية الحرب:
قتل 20.674 شخصا وفقا لوزارة الصحة في غزة
أصيب 54.536 جراء الضربات الإسرائيلية
الاقتراح المصري:
يدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين
تطلق حماس سراح ما بين 40 و50 رهينة، من بينهم نساء ومرضى ومسنون
يطلق الاحتلال سراح ما بين 120 و150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية
ستستمر المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن

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