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2023أفضل خمسة أسلحة روسية

12/25/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) 1 صاروخ كينجال ((الخنجر))
((كيجنال)) هو صاروخ باليستي روسي يطلق من الجو ذو سرعة فرط صوتية، كشف عنه الرئيس فلاديمير بوتين، في 1 مارس 2018، يصل مدى الصاروخ إلى 2.000 كلم، وسرعته 10 ماخ، ويمكن للصاروخ القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه، كما يمكن تحميله برؤوس حربية تقليدية أو نووية.
ويتميز الصاروخ بقدرته على الوصول إلى سرعة 10-12 ضعف سرعة الصوت، ويبلغ الحد الأقصى لمدى التدمير كيلومترين عند إطلاقه من قاذفة ((ميغ 31)) وثلاثة كيلومترات من ((تو 22 إم 3))، كما أنه من المخطط تكييف طائرات تو 160 وسو 57 لحمل هذا الصاروخ.
2 مروحية ((كا- 52))
تثبت مروحية الاستطلاع والهجوم القتالية ((Ka-52 Alligator)) في العمليات القتالية الحقيقية أنها اليوم أفضل آلة في فئة طائرات الهليكوبتر الهجومية، لتلقى هذه المروحية اهتماما كبيرا من كافة الدول حول العالم.
وبفضل المعدات الإلكترونية اللاسلكية الحديثة الموجودة على متن الطائرة والأسلحة القوية، تتوافق ((Ka-52)) تماما مع مفهوم عمليات الاستطلاع والهجوم، وتجمع بين وظائف المروحية الهجومية ومركبة الاستطلاع والقيادة.
3 مسيرة ((لانتسيت))
أصبحت مسيرات ((لانتسيت)) الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة وتتميز ((لانتسيت)) بأجنحتها التي ترتبط ببدن توجد في مقدمته كاميرا عالية الجودة، ومحرك كهربائي ذو مستوى ضوضاء منخفض مثبت في منطقة الذيل.
4 دبابات ((تي- 90))
تعد الدبابة ((تي - 90)) واحدة من أحدث الدبابات في سلسلة دبابات ((تي)) الروسية، وأثبتت الدروع الروسية، في سهول زابوروجيه وخيرسون التي تتكون من نسخ مطورة من تصميمات الدبابات من الجيل الثاني والثالث بما في ذلك ((تي-72))، و((تي-80)) و((تي -90))، أنها أكثر من مجرد ند للدبابات القتالية الرئيسية الأوكرانية المقدمة من الناتو.
5 النظام الصاروخي ((تور-إم 2))
تصنف ((تور - إم 2)) ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية في أثناء الحركة.
وتمتلك صواريخ منظومات ((تور–إم))، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، ويمكن تركيب منظوماتتور–إم)) الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة القدرة على العمل ذاتيا في بعض الحالات.

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