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النيجر تعلق تعاونها مع منظمة الدول الناطقة بالفرنسية

12/25/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) استكمالا لمساع للجيش العسكري في النيجر لطمس التواجد الفرنسي ونفيه مع انسحاب جيشه أيضا، قررت النيجر تعليق تعاونها مع منظمة ((الدول الناطقة بالفرنسية)) وهو ما يعد تآكلا جديدا لإرث فرنسا ونفوذها في إفريقيا.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر للتلفزيون الوطني إن فرنسا لطالما استغلت المنظمة المؤلفة من 88 عضوا ((كأداة للدفاع عن مصالحها)).
وعلقت المنظمة بالفعل معظم تعاونها مع النيجر الأسبوع الماضي على خلفية الانقلاب لكنها قالت إنها ستبقي على البرامج ((التي تعود بشكل مباشر بالنفع على السكان المدنيين، وأولئك الذين يساهمون في استعادة الديمقراطية)).
وتتمثل المهمة المعلنة للمنظمة في تعزيز اللغة الفرنسية ودعم السلام والديمقراطية والتشجيع على التعلم والتنمية في الدول الناطقة بالفرنسية حول العالم، وكثير منها مستعمرات فرنسية سابقة.
وجاء في بيان المجلس العسكري أن ((حكومة النيجر تدعو الشعب الإفريقي إلى إنهاء استعمار عقولهم وتعزيز لغاتهم الوطنية بما يتوافق مع أفكار الآباء المؤسسين لحركة الوحدة الإفريقية)).

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