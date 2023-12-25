Tuesday, 26 December 2023 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين

12/25/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت حصيلة قتلى أقوى زلزال تشهده الصين منذ 9 سنوات ارتفاعا إلى 149 شخصا، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد أن ضرب الزلزال الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد الأسبوع الماضي.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات منطقة جبلية نائية بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي في 18 ديسمبر، مما أدى إلى تحويل المنازل إلى أنقاض وتسبب في انهيارات طينية شديدة غمرت قريتين في مقاطعة تشينغهاي. وأصيب ما يقرب من 1000 شخص ودُمر أكثر من 14 ألف منزل.
جهود إغاثية
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في)، إن عدد القتلى في مدينة دونغهاي في تشينغهاي ارتفع بواقع شخص واحد إلى 32، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن شخصين مفقودين. وفي قانسو المجاورة أبلغت السلطات عن مقتل 117 شخصا.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المدارس الابتدائية في مقاطعة جيشيشان في قانسو استأنفت الدراسة في خيام. وقالت السلطات المحلية، إنها ستستغل العطلة الشتوية القادمة لإصلاح المدارس المتضررة وإقامة هياكل مؤقتة حتى يمكن استئناف الدراسة كالمعتاد في فصل الربيع.
وسارعت السلطات أيضًا إلى إقامة وحدات سكنية مؤقتة للناجين الذين يواجهون درجات حرارة أقل بكثير من درجة التجمد. وقالت شبكة سي جي تي إن، الذراع الدولية للإذاعة الحكومية، إنه تم بناء الدفعة الأولى المكونة من 500 وحدة سكنية مؤقتة للمقيمين في قرية ميبو في قانسو.
وتمت إعادة توطين أكثر من 87 ألف شخص بعد الزلزال.
خسائر اقتصادية
وتسبب الزلزال في خسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ زار عدة قرى في قانسو ومقاطعة في تشينغهاي وحث السلطات على تحسين الظروف المعيشية للناجين.
وقال لي، إن الأولوية القصوى لجهود الإغاثة هي التأكد من بقاء الناس دافئين وآمنين في الشتاء.
وتضرب معظم زلازل الصين الجزء الغربي من البلاد، بما في ذلك مقاطعات قانسو وتشينغهاي وسيتشوان ويوننان، إضافة إلى منطقة شينجيانغ والتبت.
وكان الزلزال الأكثر فتكاً الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة هو زلزال بلغت قوته 7.9 درجات في عام 2008 وخلف ما يقرب من 90 ألف قتيل أو من المفترض أنهم قتلوا ودمر البلدات والمدارس في مقاطعة سيتشوان، مما أدى إلى جهود استمرت لسنوات لإعادة البناء بمواد أكثر مقاومة.

زلزال الصين:
قوة الزلزال- 6.2 درجات
مكان حدوثة - منطقة جبلية نائية بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي
تسبب في - تحويل المنازل إلى أنقاض
تسبب في - انهيارات طينية شديدة غمرت قريتين في مقاطعة تشينغهاي المنازل
دمر أكثر - من 14 ألف منزل
حصيلة القتلى- 149 شخصا
المفقودون- شخصان
المصابين- أصيب ما يقرب من 1000 شخص

MENAFN25122023000089011017ID1107656272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث