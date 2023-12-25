Tuesday, 26 December 2023 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أدراج مغلقة لبيع الدخان

12/25/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنا مع زيادة أسعار التبغ بين ريال وريالين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات بيع منتجات التبغ في التموينات والأسواق المركزية، ومن أبرزها أن تكون منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي التموينات والأسواق المركزية 100%، ووضعها داخل أدراج مغلقة، بالإضافة إلى منع إعلان وترويج منتجات التبغ داخل المحال، ومنع بيع أو استيراد أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، فضلا عن منع البيع في التموينات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، ووضع ملصق في مكان البيع يحتوي تحذيرا صحيا بأضرار التدخين.
إلى ذلك، بدأت العديد من الأمانات في المناطق حملات ميدانية، لمصادرة منتجات التبغ مجهولة المصدر. وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت من رصد مستودع في حي ((المحجر)) جنوب المحافظة يخزن منتجات ((التبغ)) بطرق سرية، وجرت مصادرة 275 ألفا من تلك المنتجات التي لا تحمل أختاما ضريبية. كما جرى إتلاف 5575 منتجا منتهي الصلاحية.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية، لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين من أجل الحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
اشتراطات لبيع منتجات التبغ
- يُمنع البيع لعمر أقل من 18 عاما
- عدم السماح بإعلانها داخل التموينات
- منع أي منتجات تحمل دعاية للتبغ
- وضع ملصق يحتوي تحذيرا بأضرار التدخين

MENAFN25122023000089011017ID1107656271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث