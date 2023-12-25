144% زيادة بالعاملين بشركات التقنية المالية
التاريخ
12/25/2023 11:12:40 PM
| تضاعف عدد العاملين بشركات التقنية المالية خلال عام وارتفع من 116 موظفا إلى 283 موظفا وبنسبة نمو بلغت 144% مدفوعا بنمو شركات التقنية المالية التي تم الترخيص لها خلال عام، وعلى الرغم من النمو الكبير في القوى العاملة في شركات التقنية المالية إلا أن نسبة السعودة شهدت انخفاضا، حيث انخفضت نسبة الموظفين السعوديين العاملين في تلك المؤسسات من 80% خلال الربع الثالث 2022 إلى 78% خلال الربع الثالث 2023.
وأظهرت بيانات حديثة أن هيئة السوق المالية رخصت خلال عام لحوالي 15 شركة تقنية مالية مرخص لها لتقديم منتجات وخدمات ونماذج أعمال ابتكارات التقنية المالية.
نمو المستفيدين من التقنية المالية
وبلغ عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي 162.807 مستثمرا مرتفعين من 39.247 مستثمرا وبنسبة نمو بلغت 315% حيث تزامن نمو المستثمرين مع زيادة شركات التقنية المالية وتعدد الخيارات المطروحة في الاستثمار التي تطرحها كل شركة ما أدى لزيادة المستثمرين وزيادة عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمات ويديرونها في تلك الشركات.
القوى العاملة بمؤسسات السوق المالية
وكشفت البيانات أن أعداد القوى العاملة بمؤسسات السوق المالية زاد بنسبة 8.4% خلال عام مرتفعا من 5100 موظف إلى 5531 موظفا وبنسبة سعودة ثابتة بلغت 77%، في حين بلغ مجموع القوى العاملة للشركات المرخصة بممارسة التصنيف الائتماني 63 موظفا وبانخفاض سنوي بلغ 6% حيث كان عدد الموظفين خلال الربع الثالث من العام الماضي 68 موظفا، أما نسبة السعودية فارتفعت من 38% إلى 48%، كما ارتفع مجموع القوى العاملة لمؤسسات البنية الأساسية للسوق بنسبة 4.7% مرتفعا من 169 موظفا إلى 177 موظفا وبنسبة سعودة تعتبر الأعلى بين جميع المؤسسات وبلغت 90% خلال الربعين الثالث 2022 و 2023.
مؤشرات القوى العاملة لدى مؤسسات السوق المالية ونسبة نموها السنوية
مجموع القوى العاملة لدى مؤسسات السوق المالية= 8.4%
الربع الثالث 2022= 5100
نسبة السعودة= 77%
الربع الثالث 2023= 5531
نسبة السعودة= 77%
مجموع القوى العاملة للشركات المرخصة بممارسة التصنيف الائتماني= - 6%
الربع الثالث 2022= 68
نسبة السعودة= 38%
الربع الثالث 2023= 64
نسبة السعودة= 48%
مجموع القوى العاملة لمؤسسات البنية الأساسية للسوق= 4.7%
الربع الثالث 2022= 169
نسبة السعودة= 90%
الربع الثالث 2023= 177
نسبة السعودة= 90%
مجموع القوى العاملة لشركات التقنية المالية= 144%
الربع الثالث 2022= 116
نسبة السعودة= 80%
الربع الثالث 2023= 283
نسبة السعودة= 78%
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