144% زيادة بالعاملين بشركات التقنية المالية

تضاعف عدد العاملين بشركات التقنية المالية خلال عام وارتفع من 116 موظفا إلى 283 موظفا وبنسبة نمو بلغت 144% مدفوعا بنمو شركات التقنية المالية التي تم الترخيص لها خلال عام، وعلى الرغم من النمو الكبير في القوى العاملة في شركات التقنية المالية إلا أن نسبة السعودة شهدت انخفاضا، حيث انخفضت نسبة الموظفين السعوديين العاملين في تلك المؤسسات من 80% خلال الربع الثالث 2022 إلى 78% خلال الربع الثالث 2023.

وأظهرت بيانات حديثة أن هيئة السوق المالية رخصت خلال عام لحوالي 15 شركة تقنية مالية مرخص لها لتقديم منتجات وخدمات ونماذج أعمال ابتكارات التقنية المالية.

نمو المستفيدين من التقنية المالية

وبلغ عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي 162.807 مستثمرا مرتفعين من 39.247 مستثمرا وبنسبة نمو بلغت 315% حيث تزامن نمو المستثمرين مع زيادة شركات التقنية المالية وتعدد الخيارات المطروحة في الاستثمار التي تطرحها كل شركة ما أدى لزيادة المستثمرين وزيادة عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمات ويديرونها في تلك الشركات.

القوى العاملة بمؤسسات السوق المالية

وكشفت البيانات أن أعداد القوى العاملة بمؤسسات السوق المالية زاد بنسبة 8.4% خلال عام مرتفعا من 5100 موظف إلى 5531 موظفا وبنسبة سعودة ثابتة بلغت 77%، في حين بلغ مجموع القوى العاملة للشركات المرخصة بممارسة التصنيف الائتماني 63 موظفا وبانخفاض سنوي بلغ 6% حيث كان عدد الموظفين خلال الربع الثالث من العام الماضي 68 موظفا، أما نسبة السعودية فارتفعت من 38% إلى 48%، كما ارتفع مجموع القوى العاملة لمؤسسات البنية الأساسية للسوق بنسبة 4.7% مرتفعا من 169 موظفا إلى 177 موظفا وبنسبة سعودة تعتبر الأعلى بين جميع المؤسسات وبلغت 90% خلال الربعين الثالث 2022 و 2023.

مؤشرات القوى العاملة لدى مؤسسات السوق المالية ونسبة نموها السنوية

مجموع القوى العاملة لدى مؤسسات السوق المالية= 8.4%

الربع الثالث 2022= 5100

نسبة السعودة= 77%

الربع الثالث 2023= 5531

نسبة السعودة= 77%

مجموع القوى العاملة للشركات المرخصة بممارسة التصنيف الائتماني= - 6%

الربع الثالث 2022= 68

نسبة السعودة= 38%

الربع الثالث 2023= 64

نسبة السعودة= 48%

مجموع القوى العاملة لمؤسسات البنية الأساسية للسوق= 4.7%

الربع الثالث 2022= 169

نسبة السعودة= 90%

الربع الثالث 2023= 177

نسبة السعودة= 90%

مجموع القوى العاملة لشركات التقنية المالية= 144%

الربع الثالث 2022= 116

نسبة السعودة= 80%

الربع الثالث 2023= 283

نسبة السعودة= 78%