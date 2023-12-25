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3.5 ملايين عاملة منزلية تنضم لخدمة تأمين العقود

12/25/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تدخل ((خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية)) حيز الإلزام في الأول من فبراير 2024، والتي ستكون إلزامية على العمالة لأول سنتين منذ بداية العقد، فيما يتوقع أن يستفيد من الخدمة نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون عاملة، وتلغي ((الوثيقة)) بدخولها حيز التنفيذ نسبة كبيرة من النزاعات التي تنشأ بين أطراف العلاقة، لا سيما في حال الهروب أو الامتناع عن العمل، كونها أكثر المشكلات شيوعاً بين العمالة المنزلية.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية المترتبة على إلزامية التأمين، التي يقوم أساسها على حفظ حقوق أطراف العلاقة، يحذر مختصون من مغبة التهاون أو الجهل بما جاء من ضوابط واشتراطات في الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية، خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوء أي خلافات تغطيها بوليصة التأمين، أو تعمد إخفاء أي معلومات جوهرية من قبل طالب التأمين، والتي قد يحرم بسببها الاستفادة من البوليصة.
شروط الاستفادة من التأمين
ووفقاً لسامر العطوي المختص في سوق التأمين، فإنه يتعين على المستفيد من التأمين إخطار الشركة فوراً عند وقوع أي أخطار مغطاة تأميناً، خلال فترة سريان الوثيقة، مع إبلاغ الجهات ذات العلاقة بتلك المخاطر، وهو شرط صريح وواضح للاستفادة من التغطية التأمينية، ومن ذلك تغيب عامل الخدمة المنزلية أو امتناعها عن العمل، وكذلك في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب، في ما يتعلق بالمستفيد الثاني ((العاملة)).
إسقاط التأمين
ولفت العطوي إلى أهمية الافصاح بدقة ووضوح عن أي معلومات تطلبها شركة التأمين من قبل طالب التأمين، لأنه في حال تبين أن المعلومات التي أدلى بها صاحب الطلب غير صحيحة وكانت معلومة جوهرية فإن حقه قد يسقط في الاستفادة من التغطية التأمينية، ويقصد بالمعلومات الجوهرية أي معلومة تطلبها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة والتي قد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة، مع مراعاة إبلاغ الشركة عن أي تغير قد يحصل في المعلومات الجوهرية بعد توقيع العقد.
ونبه العطوي إلى أن إخفاء المعلومات الجوهرية قد يرتقي إلى حد ((الاحتيال)) الذي يوجب إسقاط الحقوق الناشئة، متى انطوت المطالبة على أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من وراء الوثيقة، وفي هذه الحالة يمكن للشركة الرجوع بالمطالبة على أي من الأطراف متى تبين مسؤولية عن الاحتيال.
التأمين الاختياري
يذكر أن خدمة التأمين على العقود، سيطبق لأول سنتين للعمالة الجديدة، التي ستكون ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، وهي متاحة حاليا لعملاء مساند، حيث سبق إطلاقها اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من 17 ألف عميل، وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداء من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق عديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
استثناءات لا تغطيها الوثيقة التأمينية
الأعمال الحربية والعدوانية.
أعمال التخريب والإرهاب.
الشعب والعصيان والتمرد.
ما ينتج عن استخدم الأسلحة والإشعاعات النووية

MENAFN25122023000089011017ID1107656269

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