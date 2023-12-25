ربع المقاهي الأدبية في الرياض والقصيم صفر

(MENAFN
- Al Watan) سجلت المقاهي الأدبية نموًا كبيرًا في العام الماضي، حيث فاقت المقاهي الأدبية مقاهي 2021، والتي بلغت 46 مقاه أدبية بـ70%، مقابل 30% مقاه أدبية في عام 2021، في وقت استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المقاهي الأدبية بـ24%، وخلت القصيم من تفعيل المقاهي وحصدت ((صفر)) مقاه أدبية.
وكشف تقرير وزارة الثقافة للعام الماضي، تقديم مبادرة الشريك الأدبي نموذجًا، للاستفادة من المساحات والمرافق القائمة، ودعم استثمارها في تفعيل النشاط الثقافي، وحققت نجاحًا ملموسًا انعكس في نمو المقاهي الأدبية المشاركة في برنامج الشريك الأدبي، ووصلت المقاهي في العام الماضي إلى 46 مقهى، مقارنة بـ20 مقهى في عام 2021، وتوسعت المبادرة لتشمل 5 مناطق لم يكن بها مقاه مشاركة في عام 2021، وتمثلت في مناطق: الباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وجازان، ونجران.
%24 الرياض
سيطرت منطقة الرياض على المقاهي الأدبية، حيث بلغ إجمالي المقاهي الأدبية 12 مقهى بـ24%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 11 مقهى بـ23.91%، وتساوت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 5 مقاه أدبية بـ11%، وحلت تبوك رابعًا، بإجمالي 3 مقاه أدبية بـ7%، وتساوت عسير وجازان والحدود الشمالية خامسًا، بإجمالي مقهيين أدبيين اثنين بـ4%.
الأقل مقاه
حصدت القصيم ((صفر))، مقاه أدبية خلال العام الماضي، وتساوت 4 مناطق ممثلة في: حائل، والباحة، والجوف، ونجران ثانيًا، بمقهى وحيد لكل منهما بـ2%.
%70 نمو المقاهي الأدبية
46 مقاه أدبية في 2022
الرياض تتصدر المقاهي الأدبية
القصيم تغيب عن المقاهي الأدبية
4 مناطق الأقل مقاه أدبية
3 نجاحات لمبادرة الشريك الأدبي للمقاهي
أكثر المناطق مقاه أدبية:
الرياض: 24%
الشرقية: 23.91%
مكة المكرمة: 11%
المدينة المنورة: 11%
تبوك: 7%
عسير: 4%
جازان: 4%
الحدود الشمالية: 4%
أقل المناطق مقاه أدبية:
القصيم: 0%
حائل: 2%
الباحة: 2%
الجوف: 2%
نجران: 2%
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