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ربع المقاهي الأدبية في الرياض والقصيم صفر

12/25/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المقاهي الأدبية نموًا كبيرًا في العام الماضي، حيث فاقت المقاهي الأدبية مقاهي 2021، والتي بلغت 46 مقاه أدبية بـ70%، مقابل 30% مقاه أدبية في عام 2021، في وقت استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المقاهي الأدبية بـ24%، وخلت القصيم من تفعيل المقاهي وحصدت ((صفر)) مقاه أدبية.
وكشف تقرير وزارة الثقافة للعام الماضي، تقديم مبادرة الشريك الأدبي نموذجًا، للاستفادة من المساحات والمرافق القائمة، ودعم استثمارها في تفعيل النشاط الثقافي، وحققت نجاحًا ملموسًا انعكس في نمو المقاهي الأدبية المشاركة في برنامج الشريك الأدبي، ووصلت المقاهي في العام الماضي إلى 46 مقهى، مقارنة بـ20 مقهى في عام 2021، وتوسعت المبادرة لتشمل 5 مناطق لم يكن بها مقاه مشاركة في عام 2021، وتمثلت في مناطق: الباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وجازان، ونجران.
%24 الرياض
سيطرت منطقة الرياض على المقاهي الأدبية، حيث بلغ إجمالي المقاهي الأدبية 12 مقهى بـ24%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 11 مقهى بـ23.91%، وتساوت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 5 مقاه أدبية بـ11%، وحلت تبوك رابعًا، بإجمالي 3 مقاه أدبية بـ7%، وتساوت عسير وجازان والحدود الشمالية خامسًا، بإجمالي مقهيين أدبيين اثنين بـ4%.
الأقل مقاه
حصدت القصيم ((صفر))، مقاه أدبية خلال العام الماضي، وتساوت 4 مناطق ممثلة في: حائل، والباحة، والجوف، ونجران ثانيًا، بمقهى وحيد لكل منهما بـ2%.
%70 نمو المقاهي الأدبية
46 مقاه أدبية في 2022
الرياض تتصدر المقاهي الأدبية
القصيم تغيب عن المقاهي الأدبية
4 مناطق الأقل مقاه أدبية
3 نجاحات لمبادرة الشريك الأدبي للمقاهي
أكثر المناطق مقاه أدبية:
الرياض: 24%
الشرقية: 23.91%
مكة المكرمة: 11%
المدينة المنورة: 11%
تبوك: 7%
عسير: 4%
جازان: 4%
الحدود الشمالية: 4%
أقل المناطق مقاه أدبية:
القصيم: 0%
حائل: 2%
الباحة: 2%
الجوف: 2%
نجران: 2%

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