إيجابى للخدمات البرمجية تستهدف التوسع فى أفريقيا خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“إيجابى إف إس آى” للخدمات البرمجية، للتوسع فى عدد من دول أفريقيا ومنها أوغندا، وتنزانيا، ورواندا؛ بالإضافة إلى بنجلاديش وسوريا فى قارة آسيا.

وقال تامر البدوى مدير ما قبل البيع بالشركة، إن التوسعات تهدف إلى جذب سيولة دولارية، إلى جانب أن الشركة تعمل فى 18 دولة حالياً، كما ستعيد فتح فرعها بالسعودية بعد أن أغلقت الفرع سابقاً منذ عامين بسبب فيروس كورونا.

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وتقدم شركة“إيجابى إف إس آى” حلول البرمجيات المالية، وخدمات دعم التكنولوجيا المالية، وهى شركة تابعة لشركة“إيجابى سوليوشنز” للحلول والخدمات البرمجية والتى تدعم نشاط شركائها فى التحول الرقمى من خلال تقديم حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات مثل: حلول التنقل، والخدمات السحابية، وتصور البيانات بالإضافة الى حلول التكنولوجيا التطبيقية وحالات استخدام“البلوك تشين”.

وتقدم الشركة خدمات وحلول تخطيط موارد المشاريع وإدارة علاقات العملاء وخدمات قواعد البيانات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا.

وأوضح البدوى، أن جميع القطاعات قد تأثرت سلباً من التضخم وسعر العملة، مما دفع المستثمرين لإعادة تقسيم استثماراتهم مرة أخرى فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال إن الشركة لديها نحو 80 عميلا حاليًا مقسمين ما بين 30 بنكا، إلى جانب 50 شركة من مختلف شركات الأنشطة المالية غير المصرفية من تمويل عقارى، وتخصيم، وتمويل استهلاكى، وغيرها من الأنشطة.

وتمتلك الشركة خبرة لأكثر من 16 عامًا فى تمكين المؤسسات المالية ذات الأحجام المختلفة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحقيق إمكاناتها الحقيقية والتركيز على قيادة عملياتها التجارية بفعالية وكفاءة، حيث تعمل الشركة مع عدة مؤسسات عالمية مثل“مايكروسوفت” و”أوراكل”، وتقوم بتنفيذ البرمجيات الخاصة بهم لعملائها من الشركات.