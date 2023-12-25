إيجابى للخدمات البرمجية تستهدف التوسع فى أفريقيا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة“إيجابى إف إس آى” للخدمات البرمجية، للتوسع فى عدد من دول أفريقيا ومنها أوغندا، وتنزانيا، ورواندا؛ بالإضافة إلى بنجلاديش وسوريا فى قارة آسيا.
وقال تامر البدوى مدير ما قبل البيع بالشركة، إن التوسعات تهدف إلى جذب سيولة دولارية، إلى جانب أن الشركة تعمل فى 18 دولة حالياً، كما ستعيد فتح فرعها بالسعودية بعد أن أغلقت الفرع سابقاً منذ عامين بسبب فيروس كورونا.
موضوعات متعلقة
“كرتونة” للتجارة الإلكترونية تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024 وزير الاتصالات يبحث محاور المرحلة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعى ((DTS)) للحلول الرقمية تستهدف التوسع فى دول الخليج خلال 2024
وتقدم شركة“إيجابى إف إس آى” حلول البرمجيات المالية، وخدمات دعم التكنولوجيا المالية، وهى شركة تابعة لشركة“إيجابى سوليوشنز” للحلول والخدمات البرمجية والتى تدعم نشاط شركائها فى التحول الرقمى من خلال تقديم حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات مثل: حلول التنقل، والخدمات السحابية، وتصور البيانات بالإضافة الى حلول التكنولوجيا التطبيقية وحالات استخدام“البلوك تشين”.
وتقدم الشركة خدمات وحلول تخطيط موارد المشاريع وإدارة علاقات العملاء وخدمات قواعد البيانات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا.
وأوضح البدوى، أن جميع القطاعات قد تأثرت سلباً من التضخم وسعر العملة، مما دفع المستثمرين لإعادة تقسيم استثماراتهم مرة أخرى فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال إن الشركة لديها نحو 80 عميلا حاليًا مقسمين ما بين 30 بنكا، إلى جانب 50 شركة من مختلف شركات الأنشطة المالية غير المصرفية من تمويل عقارى، وتخصيم، وتمويل استهلاكى، وغيرها من الأنشطة.
وتمتلك الشركة خبرة لأكثر من 16 عامًا فى تمكين المؤسسات المالية ذات الأحجام المختلفة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحقيق إمكاناتها الحقيقية والتركيز على قيادة عملياتها التجارية بفعالية وكفاءة، حيث تعمل الشركة مع عدة مؤسسات عالمية مثل“مايكروسوفت” و”أوراكل”، وتقوم بتنفيذ البرمجيات الخاصة بهم لعملائها من الشركات.
MENAFN26122023000202011048ID1107656266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.