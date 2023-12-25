تحالف مصرى يستثمر مليار جنيه لاستصلاح 20 ألف فدان بـ((الوادى الجديد))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم تحالف استثمارى مصرى بقيادة شركة“الهوارى جروب” استثمار مليار جنيه لاستصلاح 20 ألف فدان فى محافظة الوادى الجديد.
قال المهندس هيثم الهوارى رئيس مجلس إدارة شركة الهوارى جروب، إن التحالف استلم الأرض من محافظة الوادى الجديد، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل بواقع 5 آلاف فدان للمرحلة الواحدة، ومن المتوقع الانتهاء من زراعة إجمالى المساحة خلال 5 سنوات بحد أقصى.
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وأضاف الهوارى لـ”البورصة”، أن التحالف أسس شركة مساهمة تحت مسمى“كرست للتنمية الزراعية” لإدارة الـ20 ألف فدان وتضم الشركة 8 مستثمرين مصريين حتى الآن.
وأوضح أن التحالف تلقى عروضا من بنوك محلية لتمويل 50% من تكلفة المشروع ومن المرتقب عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار نهائى بشأن تمويل المشروع ذاتيًا بنسبة 100% أو الحصول على قروض بنكية.
وأشار الهوارى، إلى أن المساحات ستخصص لزراعة المحاصيل العلفية وبالتحديد فول الصويا والذرة الصفراء، بالإضافة إلى زراعة القمح والشعير.
وقال إن التحالف يستهدف سد الفجوة الاستيرادية لخامات الأعلاف من خلال مضاعفة تلك المساحة خلال الخطة الخمسية المقبلة، وبالتالى قد يساهم فى توفير جزء كبير من السيولة الدولارية التى تدفعها الدولة لاستيراد تلك الأصناف.
وأضاف الهوارى، أن جزء كبير من إنتاج الـ20 ألف فدان سيورد إلى مجموعة“الهوارى جروب” التى تمتلك مصانع أعلاف وتتخصص فى استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية.
وتأسست شركة“الهوارى جروب” عام 1970 ويتبعها 5 شركة استثمارية، الأولى لتصنيع العسل الأسود والمحول، والثانية لنقل المواد السائلة، والثالثة للأعلاف والرابعة للعسل، والخامسة للتنقيب والتعدين، كما تمتلك الشركة استثمارات فى القطاع الزراعى بالسودان والسنغال.
وتعد الشركة أكبر مورد عسل صناعى للشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” ومصانع الأعلاف.
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