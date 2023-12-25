تحالف مصرى يستثمر مليار جنيه لاستصلاح 20 ألف فدان بـ((الوادى الجديد))

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم تحالف استثمارى مصرى بقيادة شركة“الهوارى جروب” استثمار مليار جنيه لاستصلاح 20 ألف فدان فى محافظة الوادى الجديد.

قال المهندس هيثم الهوارى رئيس مجلس إدارة شركة الهوارى جروب، إن التحالف استلم الأرض من محافظة الوادى الجديد، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل بواقع 5 آلاف فدان للمرحلة الواحدة، ومن المتوقع الانتهاء من زراعة إجمالى المساحة خلال 5 سنوات بحد أقصى.

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وأضاف الهوارى لـ”البورصة”، أن التحالف أسس شركة مساهمة تحت مسمى“كرست للتنمية الزراعية” لإدارة الـ20 ألف فدان وتضم الشركة 8 مستثمرين مصريين حتى الآن.

وأوضح أن التحالف تلقى عروضا من بنوك محلية لتمويل 50% من تكلفة المشروع ومن المرتقب عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار نهائى بشأن تمويل المشروع ذاتيًا بنسبة 100% أو الحصول على قروض بنكية.

وأشار الهوارى، إلى أن المساحات ستخصص لزراعة المحاصيل العلفية وبالتحديد فول الصويا والذرة الصفراء، بالإضافة إلى زراعة القمح والشعير.

وقال إن التحالف يستهدف سد الفجوة الاستيرادية لخامات الأعلاف من خلال مضاعفة تلك المساحة خلال الخطة الخمسية المقبلة، وبالتالى قد يساهم فى توفير جزء كبير من السيولة الدولارية التى تدفعها الدولة لاستيراد تلك الأصناف.

وأضاف الهوارى، أن جزء كبير من إنتاج الـ20 ألف فدان سيورد إلى مجموعة“الهوارى جروب” التى تمتلك مصانع أعلاف وتتخصص فى استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية.

وتأسست شركة“الهوارى جروب” عام 1970 ويتبعها 5 شركة استثمارية، الأولى لتصنيع العسل الأسود والمحول، والثانية لنقل المواد السائلة، والثالثة للأعلاف والرابعة للعسل، والخامسة للتنقيب والتعدين، كما تمتلك الشركة استثمارات فى القطاع الزراعى بالسودان والسنغال.

وتعد الشركة أكبر مورد عسل صناعى للشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” ومصانع الأعلاف.