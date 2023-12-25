طرح كراسات التأهيل لتنفيذ محطات معالجة الصرف بـ3 مدن فبراير المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن“المالية” تعتزم طرح كراسات التأهيل للمنافسة على تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى بمدن السادات والمنصورة الجديدة وبنى سويف الجديدة، خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف حنورة لـ”البورصة”، أن“المالية” تعكف حاليًا على إجراء الدراسات الفنية والمالية للمشروع، ولم يحدد التكلفة المتوقعة للمحطات أو المستشارين الفنيين الذين تتعاقد معهم الوزارة للإعداد للطرح.

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وأشار حنورة، إلى أن محطات معالجة الصرف الصناعى مكلفة جدًا، وقد تتخطى تكلفتها المالية أضعاف محطات الصرف العادى.

وأوضح أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت على طرح محطتى محولات لتغذية روافع المياه لخدمة العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروع إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، قال حنورة إن المرحلة الثانية من المشروع ستطرح فور قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير المستندات المطلوبة للأراضى التى ستقام عليها المدارس، وقد تأهل 16 تحالفًا لهذه المرحلة.

وتستعد اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص لطرح 9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى السادس من أكتوبر وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة، بحسب بيان لوزارة المالية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروعات الحكومية للمشاركة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال قوى ودعم كبير من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وجهات التمويل أيضاً.