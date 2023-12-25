طرح كراسات التأهيل لتنفيذ محطات معالجة الصرف بـ3 مدن فبراير المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن“المالية” تعتزم طرح كراسات التأهيل للمنافسة على تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى بمدن السادات والمنصورة الجديدة وبنى سويف الجديدة، خلال شهر فبراير المقبل.
وأضاف حنورة لـ”البورصة”، أن“المالية” تعكف حاليًا على إجراء الدراسات الفنية والمالية للمشروع، ولم يحدد التكلفة المتوقعة للمحطات أو المستشارين الفنيين الذين تتعاقد معهم الوزارة للإعداد للطرح.
موضوعات متعلقة
تحالف مصرى يستثمر مليار جنيه لاستصلاح 20 ألف فدان بـ((الوادى الجديد)) مدبولي: الدولة تستهدف تحويل“شق الثعبان” لمنطقة واعدة في تصدير الرخام والجرانيت وزير السياحة يتفقد مستجدات أعمال تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة
وأشار حنورة، إلى أن محطات معالجة الصرف الصناعى مكلفة جدًا، وقد تتخطى تكلفتها المالية أضعاف محطات الصرف العادى.
وأوضح أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت على طرح محطتى محولات لتغذية روافع المياه لخدمة العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه.
وفيما يخص مشروع إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، قال حنورة إن المرحلة الثانية من المشروع ستطرح فور قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير المستندات المطلوبة للأراضى التى ستقام عليها المدارس، وقد تأهل 16 تحالفًا لهذه المرحلة.
وتستعد اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص لطرح 9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى السادس من أكتوبر وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة، بحسب بيان لوزارة المالية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروعات الحكومية للمشاركة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال قوى ودعم كبير من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وجهات التمويل أيضاً.
MENAFN26122023000202011048ID1107656264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.