غدا.. اجتماع بين المقاصة والمالية لمناقشة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت مصادر مطلعة، أن غدا الثلاثاء سيشهد اجتماعًا بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها فى عام 2023.
وأضافت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها لـ”البورصة”، أن الأيام الأخيرة شهدت نقاشات مطولة بين ممثلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ووزارة المالية، بشأن منهجية الآلية الخاصة بتحصيل ضرائب الأرباح الرأسمالية عن التعامل بالأسهم خلال العام الجارى.
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وتسبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، فى تزايد ترجيحات بأن يتم تأجيل تحصيل الضريبة عن العام الجارى، حتى نهاية العام المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم تحصيل للعامين سويًا.
وكان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة فى يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل.
وتحسب الضريبة على صافى أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.
وبموجب التعديلات التى تم الموافقة عليها من مجلس النواب المصرى العام الماضى يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة حديثا، وتنخفض النسبة إلى 25% بعد عامين من تمرير مشروع القانون.
ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار فى صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقارى، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5% و15%.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، كثفا النقاشات خلال الأيام الأخيرة، حول آلية تحصيل الضريبة وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف ورسوم الخدمات المختلفة ومنها السمسرة التى تختلف وفقًا لاتفاق كل عميل مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية.
وقالت مصادر حكومية، إن تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتطلب تعديل تشريعى، وأن أساس الخلاف يكمن فى المادة 46 مكرر من قانون 30 لسنة 2023 المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية ومبادلة الأسهم واحتساب تكلفة الفرصة البديلة.
وتابعت المصادر، أنه سيكون لدى شركة مصر للمقاصة أسبوعين لاستكمال البرنامج الذى سيتم بناء عليه احتساب الضريبة وقيمة المصروفات الواجبة.
وبحسب مصدر حكومى آخر، تعتزم“المالية” إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال شهر يناير المقبل.
وأضافت أن الدراسات التى أجرتها ((المالية)) على المادتين 56 ((مكرر))، و58 من قانون الدخل واللتين تناقش كل منهما الضرائب على توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية كانتا سبباً فى تأخر ظهور اللائحة حتى الآن.
وأكد المصدر، أن القرار سيٌطبق على المستثمر المصرى والأجنبى، مع مراعاة عدم حصول ازدواج ضريبى بالنسبة للمستثمر الأجنبى حال توافر اتفاقيات بين مصر ودولة المستثمر.
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