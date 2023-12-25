غدا.. اجتماع بين المقاصة والمالية لمناقشة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر مطلعة، أن غدا الثلاثاء سيشهد اجتماعًا بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها فى عام 2023.

وأضافت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها لـ”البورصة”، أن الأيام الأخيرة شهدت نقاشات مطولة بين ممثلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ووزارة المالية، بشأن منهجية الآلية الخاصة بتحصيل ضرائب الأرباح الرأسمالية عن التعامل بالأسهم خلال العام الجارى.

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وتسبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، فى تزايد ترجيحات بأن يتم تأجيل تحصيل الضريبة عن العام الجارى، حتى نهاية العام المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم تحصيل للعامين سويًا.

وكان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة فى يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل.

وتحسب الضريبة على صافى أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

وبموجب التعديلات التى تم الموافقة عليها من مجلس النواب المصرى العام الماضى يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة حديثا، وتنخفض النسبة إلى 25% بعد عامين من تمرير مشروع القانون.

ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار فى صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقارى، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5% و15%.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، كثفا النقاشات خلال الأيام الأخيرة، حول آلية تحصيل الضريبة وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف ورسوم الخدمات المختلفة ومنها السمسرة التى تختلف وفقًا لاتفاق كل عميل مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية.

وقالت مصادر حكومية، إن تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتطلب تعديل تشريعى، وأن أساس الخلاف يكمن فى المادة 46 مكرر من قانون 30 لسنة 2023 المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية ومبادلة الأسهم واحتساب تكلفة الفرصة البديلة.

وتابعت المصادر، أنه سيكون لدى شركة مصر للمقاصة أسبوعين لاستكمال البرنامج الذى سيتم بناء عليه احتساب الضريبة وقيمة المصروفات الواجبة.

وبحسب مصدر حكومى آخر، تعتزم“المالية” إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت أن الدراسات التى أجرتها ((المالية)) على المادتين 56 ((مكرر))، و58 من قانون الدخل واللتين تناقش كل منهما الضرائب على توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية كانتا سبباً فى تأخر ظهور اللائحة حتى الآن.

وأكد المصدر، أن القرار سيٌطبق على المستثمر المصرى والأجنبى، مع مراعاة عدم حصول ازدواج ضريبى بالنسبة للمستثمر الأجنبى حال توافر اتفاقيات بين مصر ودولة المستثمر.