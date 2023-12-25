الاستثمار الأوروبي والبرتغال يوقعان على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي والبرتغال على أول شريحة بقيمة 24.15 مليون يورو ضمن قرض إطاري بقيمة 100 مليون يورو لتطوير الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنقل الحضري.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض الإطاري يعزز تمويل مشاريع ضمن خطة الاستثمار الاستراتيجية متعددة السنوات (2022-2026) ، والتي تشمل بناء وتجديد المساكن الاجتماعية، وحلول التكيف مع المناخ، وكفاءة الطاقة وتدابير الطاقة المتجددة في المباني العامة، وتحديث وبناء المرافق التعليمية، وتحسين إدارة النفايات.

موضوعاتبوتين يعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي العام الجاري بنسبة 3.5% “الاستثمار الأوروبي” يقرض بولندا مليار يورو لدعم استقلال قطاع الطاقة البورصة الليبية تستأنف التداول بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات

وأشار البنك إلى تمويل تجديد المدارس الحكومية، مما يوفر ظروفًا تعليمية أفضل وتطوير بنية تحتية وخدمات عامة أكثر كفاءة مع تأثير أكبر على النمو يمكن أن يجعل الحياة أكثر استدامة وشمولية.

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