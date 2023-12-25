الاستثمار الأوروبي والبرتغال يوقعان على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي والبرتغال على أول شريحة بقيمة 24.15 مليون يورو ضمن قرض إطاري بقيمة 100 مليون يورو لتطوير الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنقل الحضري.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض الإطاري يعزز تمويل مشاريع ضمن خطة الاستثمار الاستراتيجية متعددة السنوات (2022-2026) ، والتي تشمل بناء وتجديد المساكن الاجتماعية، وحلول التكيف مع المناخ، وكفاءة الطاقة وتدابير الطاقة المتجددة في المباني العامة، وتحديث وبناء المرافق التعليمية، وتحسين إدارة النفايات.
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وأشار البنك إلى تمويل تجديد المدارس الحكومية، مما يوفر ظروفًا تعليمية أفضل وتطوير بنية تحتية وخدمات عامة أكثر كفاءة مع تأثير أكبر على النمو يمكن أن يجعل الحياة أكثر استدامة وشمولية.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107656262
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