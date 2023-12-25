النساء الحوامل والأمهات المرضعات في قطاع غزة يتضورن جوعا وغير قادرات على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / تعاني عشرات الآلاف من النساء الحوامل من الجوع الشديد بسبب الأزمة الغذائية المتصاعدة في غزة، حيث تعاني الأمهات من سوء التغذية، مما يحد من قدرتهن على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة من خلال الرضاعة الطبيعية. يعاني 71% من سكان غزة حاليامن الجوع الحاد، في حين أن 98% من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام حسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح حرب، مما يؤدي إلى آثار مدمرة على سكانقطاع غزة.

تؤثر هذه الأزمة على النساء الحوامل والأمهات وأطفالهن الصغار بشكل حاد. هناك 50,000 امرأة حامل 68,000 مرضعة في غزة وفقاً لبيانات الأمم المتحدة الأخيرة. وهن بحاجة إلى تدخلات وقائية وعلاجية وغذائية فورية منقذة للحياة. يعاني 7,685 طفلاً دون سن الخامسة من الهزال الذي يهدد حياتهم، مما يجعلهم عرضة لتأخر النمو والمرض والوفاة في الحالات الشديدة .

في حين يتم تصنيف أكثر من 4,000 طفل يعانون من حالات الهزال الشديد، وهم بحاجة إلى علاج منقذ للحياة.

تبلغ متوسط كمية المياه التي يحصل عليها الشخص الواحد في قطاع غزة 1.5 لتر يوميًا لتغطية جميع احتياجاته من الشرب والاستحمام والتنظيف. على الرغم من أن الحد الأدنى الذي يحتاجه الفرد الواحد يبلغ 1 لترا

للبقاء على قيد الحياة ، إلا أن النساء الحوامل والمرضعات يحتاجن أيضا

إلى 7.5 لترًات إضافية من المياه الصالحة للشرب يوميًا للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.

تتحدث ختام في رسالة صوتية، وهي أم لخمسة أطفال من بينهم طفل حديث الولادة، حيث نزحت ختام حاليًا إلى مدرسة في دير البلح، ولا تملك الطعام لإطعام أطفالها :“ لا يوجد ماء ولا طعام لنأكله. ابنتي الصغيرة تعاني من طفح جلدي على جلدها بسبب قلة النظافة هنا. وضعنا صعب للغاية. كيف لنا أن نشرب الماء؟ نتساءل هل يوجد ما يكفي لنا وللأطفال؟ بالطبع لا! لا يوجد ماء للشرب. لا توجد مياه نظيفة. نحن بالكاد نسد رمقنا. عندي أيضًا أربعة أطفال آخرين يريدون تناول الطعام منذ الصباح ولكن لا يوجد خبز”.

اضطرت ختام إلى النزوح من منزلها بسبب القصف بعد يومين فقط من ولادتها. ركضت ختام وهي تحمل رضيعتها بين ذراعيها. تتحدث ختام : " صدرت أوامر إخلاء المنازل بعد ولادتي بيومين فقط. كنت متعبة جدا في مرحلة ما بعد الولادة بعد خروجي من المستشفى مع إستمرار النزيف. كنت أحمل ابنتي . كنا نسير تحت الصواريخ والقصف، ونجلس لبعض الوقت لنستريح على الرصيف والشوارع".

يصطف الناس لساعات على أمل الحصول على المساعدات الغذائية لأسرهم، لكن، قد يعودون خالين الوفاض أو

قد يحصلون على القليل من الطعام الذي بالكاد يكفيهم للبقاء على قيد الحياة. تتحدث *عناية*، التي تقيم في مخيم في جنوب غزة مع أسرتها بعد أن دمر القصف منزلها: " تم إعطاءنا فقط ثلاثة علب من الجبن وعلبتين من الفول المدمس لثمانية أشخاص وهذه الكمية مخصصة لوجبات الإفطار والغداء والعشاء".

على الرغم من أن حجم الإحتياجات في قطاع غزة هائل،إلا أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع لا يزال غير كاف على الإطلاق. معدل ما يدخل حاليا 100 شاحنة من الإمدادات الإنسانية عبر معبر رفح كل يوم . على الرغم من فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي الأسبوع الماضي، إلا أن انه لم يتم إدخال سوى 79 شاحنة فقط في اليوم التالي لفتح

المعبر. هذا يشكل قطرة في محيط مقارنة بـ 500 شاحنة من المساعدات والإمدادات الأخرى التي كانت تدخل

قطاع غزة كل يوم قبل 7 تشرين الأول.

تتحدث مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة آكشن إيد فلسطين، رهام جعفري: "لا نملك الكلمات لوصف حجم الرعب الذي يتحمله سكان قطاع غزة. يعاني جميع سكان قطاع غزة من الجوع، لكن النساء الحوامل والمرضعات وأطفالهن هم الأكثر معاناة. إن القصص التي نسمعها مروعة. تضطر الأمهات إلى مشاهدة أطفالهن وهم يصرخون ويبكون من الجوع بلا حول ولا قوة، كما أنهن عاجزات تمامًا عن فعل أي شيء. وأخبرتنا إحدى الأمهات عن رعبها وخوفها عند إصفرار طفلها ببطء بسبب سوء التغذية الناجم عن

عدم قدرتها على إرضاع طفلها من خلال الرضاعة الطبيعية بسبب حرمانها من الطعام والماء بشكل كامل".

"قد تزداد الأمور سوءابشكل مرعب. ليس هناك مجال لتضييع الوقت. كل يوم يموت مئات الأشخاص في غزة بسبب القصف وقريباً سيموت المئات أيضاً من الجوع والمرض. إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو وحده الذي سيمنع وقوع المزيد من الوفيات على الإطلاق، ويسمح بدخول الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع وضروري".



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