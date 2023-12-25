تخفيض سعر بنزين ألترا إلى 215 فلسا وتثبيت بقية المنتجات

تخفيض سعر بنزين ألترا إلى 215 فلسا وتثبيت بقية المنتجات
التاريخ
12/25/2023 11:01:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم قررت تخفيض سعر بنزين ألترا بنسبة 14% بما قيمته 35 فلسا ليصبح 215 فلسا بدلا من 250 فلسا اعتبارا من أول يناير المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك وفقا للأسعار العالمية. وقالت المصادر إن قرار اللجنة خلص إلى المحافظة على أسعار أنواع المحروقات الأخرى كما هي، إذ يبلغ سعر ليتر بنزين «ممتاز» 85 فلسا، وبنزين خصوصي 105 فلوس، والديزل 115 فلسا، والكيروسين 115 فلسا.
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