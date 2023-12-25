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تخفيض سعر بنزين ألترا إلى 215 فلسا وتثبيت بقية المنتجات

12/25/2023 11:01:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم قررت تخفيض سعر بنزين ألترا بنسبة 14% بما قيمته 35 فلسا ليصبح 215 فلسا بدلا من 250 فلسا اعتبارا من أول يناير المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك وفقا للأسعار العالمية. وقالت المصادر إن قرار اللجنة خلص إلى المحافظة على أسعار أنواع المحروقات الأخرى كما هي، إذ يبلغ سعر ليتر بنزين «ممتاز» 85 فلسا، وبنزين خصوصي 105 فلوس، والديزل 115 فلسا، والكيروسين 115 فلسا.

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