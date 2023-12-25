فنتك أنشطة الأوراق المالية رسميا 2 يناير المقبل



خدمة التمويل الجماعي تتيح قنوات تعامل جديدة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة

الخطوة تزيد من زيادة مستوى السيولة في السوق وتتيح فرصاً استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال

«مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت يعول عليها كثيراً لتطوير خدمة الاستشارات المالية مخرجات المشروع سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم رؤية الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي

شريف حمديتبدأ هيئة أسواق المال في منتجات التقنيات المالية «فنتك» «Fintech» المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، نشاطها رسميا اعتبارا من 2 يناير 2024، حيث تهدف الهيئة من تلك الخطوة توفير إطار تنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأسواق المال في الكويت بهدف دعم النمو والتنويع والمنافسة الخاصة بالخدمات المالية وأسواق المال، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي خاص بالتقنيات المالية ليدعم القطاع الخاص ويحقق نطاقا أوسع للشمول المالي. وتتعلق الخدمات التقنية الجديدة بخدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، والتي تتيح قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية بما يساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق، ويتيح فرصا استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. أما ثانيتهما، فتتمثل في خدمة «مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يعول عليها كثيرا لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع وجعلها ذات جدوى مادية أكبر. وتأتي هذه الجهود من قناعة هيئة أسواق المال بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، إذ تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية.كما تم تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، بحيث يبلغ حده الأقصى 500 ألف دينار في هذه المرحلة، إضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلا بناء على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.من جهة ثانية، تندرج خدمة مستشار الاستثمار الآلي، ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة، لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح ما بين استشارة محدودة النطاق وخطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية.ويشمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، من خلال قيام مقدمها بإنشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم، الذين يتيح لهم ترخيصهم تنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، أو قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.ويسهم تنظيم الهيئة لهذا المجال في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيزيد مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) لهم.تجدر الاشارة إلى أن مخرجات المشروع سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم رؤية 2035، القاضية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيسهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية، وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي، كما أن وضع الإطار التنظيمي يجعل من استخدام التقنيات المالية أداة فعالة محليا لخدمة رواد الأعمال والمبادرين لتمويل خطط النمو فضلا عن توفير فرص استثمارية للمواطنين في إطار ضوابط تنظيمية توافر الحماية اللازمة لكل المتعاملين.