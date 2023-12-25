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512 مليون دولار صادرات الكويت النفطية لأميركا

12/25/2023 11:01:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
وصل إجمالي صادرات النفط الكويتي الى أميركا خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي حتى نهاية أكتوبر 2023، إلى نحو 6.015 ملايين برميل بقيمة بلغت 512 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ 85.1 دولارا للبرميل خلال الفترة.
وبحسب بيانات تقرير شهر أكتوبر 2023 الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي، فلم تصدر الكويت أي شحنات نفط إلى الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل تصديرها 759 ألف برميل خلال سبتمبر بقيمة بلغت 67.6 مليون دولار، وبمتوسط سعر 89 دولارا للبرميل.
وتزامن عدم تصدير الكويت أي شحنات نفط إلى أميركا خلال شهر أكتوبر الماضي مع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية والتي وصلت في الوقت الحالي إلى نحو 13.3 مليون برميل يوميا ما يوفر للولايات المتحدة القدرة على تصدير جزء من إنتاجها في الشهور التي لا يكون فيها إقبال كبير على البنزين وهي شهور الصيف التي تنتهي في سبتمبر على الأرجح.
وتمثل قيمة صادرات النفط الكويتية أقل من 0.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام والتي بلغت 141.6 مليار دولار، فيما بلغت خلال أكتوبر فقط 15.2 مليارا، وعلى صعيد حجم صادرات النفط الكويتية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر فقد مثلت نحو 0.31% من إجمالي الواردات الأميركية من النفط التي تبلغ 1.93 مليار برميل.
وتستورد أميركا الحصة الأكبر من واردات النفط البالغة نحو 68% من إجمالي وارداتها من حيث القيمة من البلدان المجاورة والمتمثلة في كندا والمكسيك، حيث تبلغ قيمة صادرات النفط من أميركا الشمالية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر 96.5 مليار دولار تستحوذ كندا على القيمة الأكبر البالغة 79.5 مليارا فيما تستحوذ المكسيك على نحو 16.9 مليار دولار.
وتأتي قيمة صادرات أميركا الشمالية مقابل استيراد الولايات المتحدة 1.4 مليار برميل خلال العشرة أشهر الأولى من 2023 والتي استحوذت كندا على نصيب الأسد منها بنحو 1.16 مليار برميل.
وعلى مستوى الدول العربية، فقد بلغت صادرات السعودية لأميركا 110.5 ملايين برميل في 10 أشهر حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 9.5 مليارات دولار، فيما صدرت العراق نحو 70 مليون برميل مقابل 5.4 مليارات دولار، والإمارات 4.6 ملايين برميل مقابل 405.5 ملايين دولار.

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