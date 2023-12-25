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8 9 مليارات دينار سندات وتورق في 2023

12/25/2023 11:01:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت إصدارات بنك الكويت المركزي للسندات والتورق الخاصة بتنظيم السيولة في عام 2023 بنسبة 1.9%، إذ بلغت نحو 8.94 مليارات دينار، مقارنة بمستواها في عام 2022 البالغ 8.73 مليارات دينار.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي فإن حجم إصدارات السندات بمختلف آجالها ارتفعت عند 41 إصدارا، مقابل 38 إصدارا عام 2022.
وتعرف «سندات وتورق مقابل» بأنها سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
وتستخدم أيضا لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتوزعت إصدارات السندات وتورق المقابل على 3 آجل تتراوح بين 3 أشهر، و6 أشهر، وعام.
وارتفع عدد الإصدارات لأجل 3 أشهر في العام الحالي إلى 22 إصدارا بقيمة 4.80 مليارات دينار، قياسا بمستواها في العام السابق البالغ 19 إصدارا بـ 4.47 مليارات دينار.
وبلغت قيمة السندات لأجل 6 أشهر 4.01 مليارات دينار موزعة على 17 إصدارا، وهو نفس عدد إصدارات العام الماضي ولكن كانت تبلغ قيمته 4.13 مليارات دينار.
وشهد العام الحالي طرح إصدارين من بنك الكويت المركزي لأجل عام بقيمة 130 مليون دينار، وهو نفس مستوى إصدارات عام 2022 من حيث القيمة والعدد.
وبحسب بيانات «المركزي الكويتي» فقد ارتفع العائد على السندات باختلاف آجالها ليصل متوسطه في العام الحالي إلى 4.37%، مقابل 2.61% متوسط عائد إصدارات عام 2022.
ويرجع ذلك إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس خلال 2023، على مرتين أولهما في يناير بواقع نصف نقطة مئوية ليصل سعر الخصم إلى 4%، ثم رفع في يوليو سعر الخصم بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 4.25%.
وعزا «المركزي» ذلك إلى حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية.

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