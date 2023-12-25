مليار دينار زيادة بفاتورة استيراد الكويت في 9 أشهر



زيادة الإنفاق على الاستيراد تقابلها زيادة في حجم السلع بنحو 2.9 مليون طن

ثلث إنفاق الكويت على الاستيراد وجّه للسلع الصينية بـ 2.89 مليار دينار

75 مليون دينار.. قيمة واردات الكويت من السجائر ومعسل الشيشة 67 مليون دينار أنفقت على الساعات.. و196 مليوناً على العطور

علي إبراهيمأظهرت بيانات رسمية ارتفاع فاتورة استيراد الكويت للسلع من الخارج بنحو 13.3% بما قيمته مليار دينار خلال أول 9 أشهر من 2023.وتفصيليا، بلغت القيمة الإجمالية للواردات السلعية إلى الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 8.64 مليارات دينار مقارنة مع 7.6 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وجاء ارتفاع فاتورة السلع الواردة إلى الكويت مدفوعا بصورة رئيسية من موجات تضخم الأسعار عالميا، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات السلعي القادمة إلى الكويت بأكثر من 2.9 مليون طن من البضائع.وزاد حجم البضائع التي استوردتها الكويت بنسبة 12.4% لتبلغ 26.8 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 23.84 مليون طن عن الفترة المقابلة من 2022.وبلغت واردات الكويت من الإمارات نحو 787 مليون دينار، ومن السعودية نحو 444 مليون دينار، و70 مليون دينار من إيران، و2.89 مليار دينار من الصين بما يعادل 33% من واردات الكويت، و523 مليون دينار من اليابان، و480 مليون دينار من الهند، و134 مليون دينار من تايلند، و98.5 مليون دينار من مصر.وفي سياق متصل، شهدت عوائد صادرات الكويت تراجعا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 18.7% بما قيمته 4.47 مليارات دينار، لتبلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 19.3 مليار دينار مقارنة مع 23.83 مليار دينار عن الفترة المماثلة من 2022.يأتي ذلك فيما ارتفعت كمية البضائع التي صدرتها الكويت بنحو 1.39% بما حجمه 1.34 مليون طنا لتبلغ قيمتها خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 97.26 مليون طن مقارنة مع 95.9 مليون طن عن الفترة ذاتها من 2022.وبلغت صادرات الكويت إلى الامارات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام نحو 285 مليون دينار، و160 مليون دينار إلى السعودية، و93 مليون دينار إلى العراق، و1.6 مليون دينار إلى غزة، و82 مليون دينار إلى باكستان، و13.5 مليون دينار إلى تركيا، و144 مليون دينار إلى الصين الشعبية وهونج كونج، ونحو 232 إلى الهند.، و27 مليون دينار إلى مصر.وتفصيليا، استوردت الكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بـ 423 مليون دينار حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية، من بينها 43 مليون دينار حيوانات حية، و165.3 مليون دينار لحوم، ونحو 49.24 مليون دينار أسماك، وما قيمته نحو 165 مليون دينار ألبان وبيض طيور وعسل.وأظهرت البيانات أن الكويت استوردت سجائر ومعسل للشيشة ومستلزمات التبخير الإلكتروني الخاصة بالسجائر والشيشة الإلكترونية بنحو 75 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023، إذ سجلت واردات التبغ وأبدال التبغ المصنعة 20.64 مليون دينار في الربع الثالث، و26.75 مليون في الربع الثاني و27.58 مليون دينار في الربع الأول من العام.وبلغت مشتريات الكويت من الشيكولاته ومنتجاتها خلال أول 9 أشهر من 2023 نحو 45.5 مليون دينار، إذ سجل الكاكاو ومستحضراته 13.8 مليون دينار في الربع الثالث، و13.14 مليون دينار في الربع الثاني، و18.5 مليون دينار في الربع الأول من العام.وسجلت واردات الكويت من الأدوية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي نحو 441.4 مليون دينار، إذ تضمن بند منتجات الصيدلة واردات ب 139.6 مليون دينار في الربع الثالث من العام، و134.37 مليون دينار في الربع الثاني، و167.4 مليون دينار في الربع الأول.واستوردت الكويت عطورا بنحو 196 مليون دينار في أول 9 أشهر من 2023، إذ بلغت واردات الكويت من الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور والتطرية خلال الربع الثالث 62.56 مليون دينار، وخلال الربع الثاني 66.6 مليون دينار، وخلال الربع الأول 66.38 مليون دينار.وبلغ حجم واردات الكويت من الذهب والأحجار الكريمة نحو 471.5 مليون دينار في أول 9 أشهر من العام الحالي، إذ سجلت واردات اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي خلال الربع الثالث من العام 151.47 مليون دينار، وخلال الربع الثاني نحو 176.2 مليون دينار، وخلال الربع الأول 143.7 مليون دينار. واستوردت الكويت ساعات ب 67 مليون دينار في 9 أشهر، إذ استوردت أصناف ساعات وأجزاءها بنحو 22.17 مليون دينار في الربع الثالث من العام، و23.9 مليون دينار في الربع الثاني، وما قيمته 20.8 مليون دينار في الربع الأول من العام.وسجلت واردات الكويت من لعب الأطفال نحو 41.23 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام، إذ بلغت الواردات 11.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام، و15.13 مليون دينار خلال الربع الثاني، و14.37 مليون دينار خلال الربع الأول.ووصلت واردات الكويت من معدات النقل أكثر من مليار دينار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، إذ بلغت قيمة ما استوردته البلاد من عربات سيارة وجرارات ودراجات بخارية وأجزائها ولوازمها والطائرات والسفن الفضائية وأجزائها والسفن والقوارب والعائمات خلال الربع الثالث بـ 463.2 مليون دينار، وفي الربع الثاني 494.74 مليون دينار، وفي الربع الاول 460 مليون دينار.