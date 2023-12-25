الخليج في 2023 ريادة في الاستدامة وتواصل مع المجتمع



أحمد الأمير: نفتخر بأننا الأقرب إلى المجتمع من حيث التفاعل والتواصل

البنك يقدم نموذجاً أكثر تميزاً بترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والمجتمعية

أطلقنا حزمة من المبادرات والفعاليات النوعية خلال شهر رمضان الكريم

مشاركة متميزة ضمن جناح الكويت في مؤتمر المناخ بدبي «COP28»

أصدرنا تقرير الاستدامة الثالث وبصدد إطلاق إستراتيجية 2030/2024

نختار مبادراتنا وفعالياتنا بعناية كبيرة لدعم جميع فئات المجتمع وعملاء البنك

نستهدف تعزيز وعي وثقافة المجتمع عبر دعم حملة «لنكن على دراية» نولي عناية خاصة بتمكين الشباب ودعم إعداد جيل جديد من رواد الأعمال

في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ الاستدامة، نجح بنك الخليج خلال عام 2023 في تحقيق الكثير من الإنجازات، جعلته الأقرب إلى المجتمع، ومن الأكثر تنوعا في تنظيم البرامج والفعاليات المنتقاة، التي تلبي طموحات الجمهور والعملاء.وقال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: «نفتخر بأننا دائما الأقرب في التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل عام، وعملاء البنك بشكل خاص، إذ حرصنا على التواجد معهم وبينهم في مختلف المناسبات، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة للبنك».وأضاف: «تطبيقا لاستراتيجيته الخمسية، قدم بنك الخليج نموذجا أكثر تميزا للاستدامة في 2023، في إطار حرص البنك على دعم الاستدامة على مستوى البيئة والمجتمع، من خلال مبادرات يتم اختيارها وتحديدها بعناية فائقة تعود بالنفع على المجتمع».. واستعرض الأمير إنجازات إدارة الاتصالات المؤسسية التي أظهرت تفوق البنك في القيام بمسؤولياته المجتمعية على أفضل صورة، والتي تمثلت فيما يلي:تقرير ومبادرات الاستدامةفي إطار إيمانه بأهمية تطبيق مبادئ الاستدامة، أطلق بنك الخليج تقريره السنوي الثالث للاستدامة عن عام 2022، والذي تضمن حزمة كبيرة من الإنجازات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بصدد إطلاق إستراتيجيته 2024/2030الخاصة بـ ESG (الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة)، والتي ستمثل الإطار الأساسي لعملنا بشأن الاستدامة خلال المرحلة المقبلة.شارك بنك الخليج ضمن جناح الكويت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، الذي عقد في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 بحضور أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، يتقدمهم رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات، ومنظمات دولية، وأكاديميون، وإعلاميون.وضمن جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة، يباشر بنك الخليج قريبا تنفيذ مبادرة «الاستدامة البيئية»، التي تستهدف تغير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة استخدامها، وذلك بالتعاون مع 5 من كبرى الجمعيات التعاونية في الكويت.رعاية برنامج «المؤثر»انطلاقا من دعمه المستمر لفئة الشباب، اختتم بنك الخليج رعايته لبرنامج «المؤثر» الذي نظمته أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، التابعة إلى مؤسسة لوياك غير الربحية، وذلك بهدف توفير فرص تدريبية مميزة، تمكن الشباب من جميع مهارات التواصل الجماهيري، وتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، وركز البرنامج الذي استهدف الشباب في الفئة العمرية من 15 حتى 19 عاما على 3 محاور أساسية، وهي: أساسيات التواصل الفعال، وتحسين مهارات العرض والتقديم، وصناعة محتوى احترافي.مؤتمر «OUD FASHION TALKS»للعام الثاني على التوالي، وسط حضور واسع من مختلف الفعاليات والمهتمين بالموضة والأزياء، نظم بنك الخليج النسخة الثانية من مؤتمر «OUD FASHION TALKS»، الذي أقيمت فعالياته على مدى يومين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بمشاركة نخبة من المصممين العالميين والكويتيين، لدعم قدرة المصممين الكويتيين على لفت أنظار نظرائهم العالميين، بروعة وجمال تصميماتهم.وحرص البنك على إثراء المؤتمر هذا العام بعدد أكبر من المصممين وإضافة ورش عمل لتبادل الخبرات بين المصممين العالميين والكويتيين، ما يساعد المصممين الشباب على اكتساب خبرات جديدة، تمكنهم من مواكبة أحدث ما وصلت إليه أكبر بيوت الموضة والأزياء حول العالم.الأسبوع الرياضي «GB Fit»ضمن مبادراته المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، ومساعيه لتغيير أسلوب حياة الناس إلى نمط أكثر صحة، اختتم بنك الخليج أسبوع الفعاليات الرياضية الرمضانية GB Fit، التي أقيمت في حديقة الشهيد، على مدى أسبوع، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور، الذين وفر لهم البنك فرصة مثالية لممارسة الرياضة، تحت إشراف مدربين متخصصين على مستوى عال من الكفاءة، والاستماع بأجواء الطقس الرائعة.الفعاليات الرمضانيةقام بنك الخليج بتوزيع «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة، الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، والتي تعكس دور البنك المميز في المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من دوره الرائد في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع.وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، قام بنك الخليج بتوزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين في بعض مناطق الكويت، بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوب المحتاجين، لاسيما في شهر رمضان الكريم.وشارك بنك الخليج في الحملة الإنسانية التي تقودها جمعية الهلال الأحمر، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المتعففة في الكويت، وذلك في إطار التزاماته نحو الحفاظ على الاستدامة المجتمعية، ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في مد يد العون للأسر المتعففة في الكويت، وإدخال الفرحة على البيوت المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل.وضمن مبادراته الخيرية في شهر رمضان الكريم، شارك بنك الخليج في حملة «الأقربون أولى بالمعروف»، للعام الثاني على التوالي، والتي تنظمها جمعية التكافل، لتفريج كرب الغارمين، الذين أثقلت كاهلهم الديون، وتعثروا عن سداد مديونياتهم بسبب ظروفهم الاقتصادية.وللعام الثالث على التوالي، وضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية المتنوعة خلال شهر رمضان الفضيل، نظم بنك الخليج «نقصة الخميس»، بالتعاون مع العديد من المطاعم والمخابز الكويتية، إحياء لهذه العادة الكويتية الأصيلة وتعزيز تواصل البنك مع المجتمع من ناحية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تسويق لمنتجاتهم» من ناحية أخرى.وضمن مبادراته المجتمعية خلال الشهر الفضيل، بادر «الخليج» إلى توزيع عبوات المياه والمرطبات الباردة على المصلين في عدد من المساجد، عقب أداء صلاة القيام في الـ 10 الأواخر.وتقديرا لدور رجال وزارة الداخلية في حماية أمن المجتمع، شارك بنك الخليج رجال الإدارة العامة لخفر السواحل في الفنطاس الإفطار الرمضاني، تعبيرا لهم ولكافة رجال وزارة الداخلية عن تقدير المجتمع للدور المميز الذي يقومون به في حماية المجتمع، وجاهزيتهم التامة في كل وقت، وتحت أي ظرف للقيام بواجبهم الوطني.سلسلة GB Masterclassواصل بنك الخليج تنظيم فصول جديدة ضمن سلسة GB Masterclass، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات متنوعة، منها «الطبخ» و«التصوير» و«تنسيق الزهور» و«التصميم والأناقة» و«الخط/ الكتابة العربية»، وغيرها من المجالات التي تهم الجمهور والعملاء، على أن تكون مدة كل فصل ساعتين متواصلتين.تحدي الطرق الوعرةضمن مساعيه لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، ودعمه المتواصل لفئة الشباب، أطلق بنك الخليج النسخة الثانية من تحدي الطرق الوعرة «Challenge Off Road»، بمشاركة العشرات من الشباب هواة رياضة سيارات الدفع الرباعي، الذين منحهم بنك الخليج الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة، والتمتع بشغف التحدي والمنافسة، والفوز بجوائز قيمة.كما شارك بنك الخليج كراع رئيسي في النسخة الثانية من سباق KTC لهواة السيارات الرياضية، الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات على مدى يومين، بمشاركة 40 متسابقا.رعاية معرض «قوت ماركت»واصل بنك الخليج دعمه للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كراع رئيسي لمعرض «قوت ماركت»، الذي يعد أكبر منصة محلية تجمع ما بين الطاقات والمواهب من المبادرين في قطاع المطاعم والصناعات الغذائية والحرف اليدوية مع الجمهور في مكان واحد، حيث تجاوز عدد زوار المعرض 15 ألف زائر.التبرع بصخور بحريةانطلاقا من دوره في ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، تبرع بنك الخليج بكمية من الصخور البحرية لصالح الهيئة العامة للبيئة، وذلك لإعادة تدويرها، حيث تم نقل الصخور إلى محمية الجهراء، وذلك لما يمثله إعادة استخدام تلك الصخور من أهمية كبرى في الحفاظ على البيئة، ودعما للمحمية في تعزيز إمكاناتها كبيئة مثلي لحياة الكائنات البرية.وتماشيا مع المعايير والإرشادات العالمية في حماية البيئة، تخلص البنك بشكل آمن من نحو22.3 طنا من النفايات الإلكترونية خلال عامين، منها 18 طنا بالعام الأخير، وتنوعت تلك النفايات ما بين أجهزة كمبيوتر لوحية وطابعات وشاشات ولوحات مفاتيح وهواتف وسيرفرات ومفاتيح وأسلاك ومعادن متنوعة.دعم متواصل لحملة «لنكن على دراية»للعام الثالث على التوالي وفي إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، واصل بنك الخليج دعمه لحملة «لنكن على دراية»، من خلال تعريف عملائه بالقنوت السليمة للادخار والاستثمار، وتوعيتهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، من خلال جميع قنواته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني وسائل الإعلام المختلفة.الاستخدام الأمثل لقنوات التواصل الاجتماعياستعرض بنك الخليج تجربته الرائدة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خلال المؤتمر الإقليمي الذي نظمته شركة Sprinklr، المتخصصة في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، في دبي، بحضور ممثلي عدد من الشركات والمنصات العالمية، وهي شركات «ميتا» و«تيك توك» و«واتساب» و«لينكدإن» والتي طرحت آخر التحديثات التي أدخلت على منصاتها، والمميزات الجديدة التي يمكن للشركات وأصحاب الأعمال التجارية الاستفادة منها للوصول إلى جمهورها بشكل هادف وجذاب.شراكة طويلة المدى مع «إنجاز»في إطار شراكتهما المتواصلة على مدى 17 عاما، كرمت جمعية إنجاز الكويت بنك الخليج، ضمن عدد من المؤسسات والشركات الراعية لأنشطتها في دعم وتدريب الشباب، وتزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، وإعداد جيل جديد من المبادرين ورواد الأعمال الشباب وكانت جمعية إنجاز، قد أعلنت عن فوز شركتين من بين 12 شركة وصلت لنهائيات المسابقة السنوية، برعاية بنك الخليج، وهما شركتا «Raskla» الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023 عن فئة الجامعات، وشركة «B-one» عن فئة طلاب المدارس، والذي أعلن البنك رعايته لتدريب الشركتين الفائزين في مسابقة «الشركة» 2023، لتمثيل الكويت في مسابقة إنجاز الإقليمية، التي أقيمت في دولة قطر الشقيقة بمشاركة 14 دولة عربية.