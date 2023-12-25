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هل تصبح العملات المشفرة صديقا وقت الضيق في 2024؟!

12/25/2023 11:01:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدو أن سوق العملات المشفرة يستشرف عاما جديدا وسعيدا، فمنذ بداية العام الحالي، قفز سعر «بيتكوين» 167%، وارتفعت «إيثريوم» بـ 91%، وعند مقارنة هذه العوائد مع فئات الأصول الأخرى، فقد صعد مؤشر «ناسداك» بـ36%، ومؤشر «S&P 500»
بـ 19%، والذهب بـ 10.7%، أما النفط فقد انخفضت العوائد بين 10 و12%. وقبل عام مضى، اعتقد الكثير منا، أن لعبة العملات المشفرة قد «ولت»، وأنه سيثبت صحة موقف المعارضين لها، حيث انفجرت فقاعة سام بانكمان، وقد تم إيداعه في السجن حاليا، بعد إدانته بسبع تهم بالاحتيال المالي، وانهارت بورصته (FTX) منذ فترة طويلة، وبات مصير منصة «بينانس» المنافسة على المحك، بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية.
وأقر مؤسسها تشانغ بينغ تشاو بالذنب في انتهاكات بغسيل الأموال، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي، ووافق على دفع غرامة 50 مليون دولار، في حين فرضت غرامة على منصة «بينانس» نفسها تقدر بـ 4.3 مليارات دولار.
وكان السبب الوحيد لنشأة البورصات هو الصعوبة الفنية لتبادل العملات المشفرة فعليا من دون وسيط، فقد استخدم المتعاملون الأوائل في العملات المشفرة موقع ويب يسمى «لوكال بيتكوين»، والذي كان عمله أشبه بموقع إعلانات مبوبة (Craigslist)، وهو موقع وشبكة إعلانية عبر الإنترنت.
وعمد المستخدمون إلى نشر إعلانات لشراء عملات «بيتكوين» أو بيعها، ويقومون بتسوية هذه العملية بطريقة الدفع التي يختارونها. ولايزال الأمر صعبا، إذ أستطيع أن أؤكد أنني تعرضت لنوبات القلق أثناء استخدام محفظتي العملات المشفرة الخاصتين بي «ليدجر» (Ledger) و«ميتاماسك» (Metamask). لكن الأمر أصبح أسهل. مع ذلك، فإن التعاملات الرئيسية في العملات المشفرة أصبحت الآن حكرا تقريبا على البورصات الخاضعة للوائح التنظيمية، والتي تبدو «كوين بيس» وكأنها الناجية منها، وبالتالي الفائزة، ولكن تظل العملات المشفرة صناعة محفوفة بالمخاطر، لأسباب منها مركزية العلاقة بين التمويل التقليدي واللامركزي، ويخبرنا ارتفاع «بيتكوين» و«إيثريوم» خلال العام الحالي بثلاثة دروس مهمة، هي:
الدرس الأول: بعد التضخم المنخفض تاريخيا على مدى عقدين، يشهد العالم قدرا كبيرا من سوء إدارة العملات النقدية، لدرجة أنه لابد أن تستمر الشهية للعملات المشفرة في النمو. من بين 191 دولة في العالم تتوافر عنها بيانات من صندوق النقد الدولي، شهدت 22 دولة فقط ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من 10% منذ عام 2019.
كما سجلت 68 دولة أخرى معدل تضخم على مدى أربع سنوات يتراوح بين 10% و19%، و42 دولة سجلت تضخما يتراوح بين 20% و29%، و46 دولة بين 30% و99%، وللأسف، فقد شهدت 13 دولة ارتفاعا في الأسعار بنسبة 100% أو أكثر. وستكون هذه المجموعة الأخيرة أكبر لو توفرت لدينا بيانات موثوقة عن لبنان وسورية هذا العام.
الدرس الثاني: هو أن العملات المشفرة قد تطورت، حيث كانت أول مسيرة صعود للعملات المشفرة مدفوعة بالكامل تقريبا بالثقة في قدرة بيتكوين على توفير أموال رقمية مقاومة للرقابة. لكن تعطلت هذه المسيرة جراء أول اختراق كبير لبورصة (Mt) في عام 2011، ما أدى إلى خسارة 25 ألف عملة بيتكوين تقريبا.
وعلى الرغم من تعافي بيتكوين سريعا، فإن هذه الحقبة انتهت في عامي 2013 و2014، بعد إغلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لسوق الإنترنت المظلمة (Silk Road)، وانهيار بورصة «إم تي دوت غوكس»، التي كانت تسوي في ذلك الوقت 70% من معاملات بيتكوين. ثم بدأت مسيرة الصعود الثانية للعملات المشفرة في 2016 تقريبا، وذلك بسبب الهوس بطروحات العملات الأولية التي أطلقت بشكل أساسي على شبكة إيثريوم، وكانت عمليات الطرح الأولي للعملات عبارة عن مبيعات مضاربة للرموز المميزة قام بها المستثمرون الأفراد من قبل فرق تتعهد ببناء سلاسل كتل أفضل للعقود الذكية للتنافس مع إيثريوم.
أما الدرس الثالث: فهو أن التمويل التقليدي لايزال يتبنى التشفير، على الرغم من جهود الجهات التنظيمية والمشرعين في إحباطه، ومن بين شركات إدارة الأصول التي تقدمت بطلباتها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية هذا العام سعيا لاعتماد صناديق «بيتكوين» و«إيثر» متداولة في البورصة، شركتا «فرانكلين تيمبلتون» و«بلاك روك»، إلى جانب أول شركة تقدمت بطلبها وهي «غريسكيل»، التي أنشأت أول صناديق «بيتكوين» متداولة في عام 2013.
وتقدمت «غريسكيل» بطلب لتحويل صندوق «بيتكوين» إلى صندوق متداول في عام 2017، لكنها انسحبت بعد تعليقات سلبية من لجنة الأوراق المالية والبورصات. واليوم، تمدد اللجنة الموعد النهائي لاعتماد الصناديق، مما يشير إلى أنها
لا تجد سببا مقنعا بما فيه الكفاية يحملها على رفض اعتماد هذه الصناديق الاستثمارية.

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