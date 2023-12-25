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انهيار كريدي سويس أبرز العناوين الاقتصادية في 2023

12/25/2023 11:01:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد العام الحالي انهيار عدة بنوك عالمية، كان أهمها بنك كريدي سويس، حيث لم يشفع تاريخه العريق لأكثر من 160 عاما من النجاة من صفقة استحواذ قسري لإنقاذه من قبل الحكومة السويسرية وبنك «يو بي إس».
واستطاعت الحكومة السويسرية تجنب كارثة مالية عالمية، بعد أن قامت على عجالة بترتيب صفقة استحواذ «UBS» على كريدي سويس في مارس، ولكن آثار انهيار عملاق الصيرفة السويسرية بعد نحو 167 عاما على تأسيسه لن تنتهي بالسرعة نفسها التي تمت فيها الصفقة.
بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، هناك 9 مليارات دولار من الدعاوى الاقتصادية المقامة ضد «كريدي سويس»، فيما يستمر العمل على رفع العديد من القضايا الأخرى.
ترى الصحيفة أن هناك ثلاث جهات مستهدفة: ضمنها «Finma» الجهة التشريعية المالية في سويسرا والتي أمرت بشطب ما قيمته 17 مليار دولار من سندات الشق الأول لرأس المال، وأبقت على بعض التعويض للمساهمين، في خطوة قلبت التراتبية التقليدية لمصادر رأس المال.
أما الجهة الثانية الخاضعة للقضايا والمساءلة هي الحكومة السويسرية والتي تربطها معاهدات استثمارية مع 120 دولة حول العالم. هذه المعاهدات، كانت غالبا تهدف الى حماية المستثمرين الغربيين من الأسواق الناشئة، ولكن هذه المرة، اختلفت الأدوار، حيث يطالب العديد من المستثمرين في الأسواق الناشئة بالتعويض من الحكومة السويسرية التي قامت بهندسة صفقة الإنقاذ وقدمت قانون طوارئ لتنفيذها.
أما الجهة الثالثة، بحسب فاينانشال تايمز فهي «UBS» الذي يراه البعض بالمستفيد الأكبر من انهيار كريدي سويس. وترى بعض شركات المحاماة أنه كان من الأوجب على كريدي سويس سابقا، وهو «UBS» الآن، أن يتحدى شرعية شطب سندات الشق الأول من رأس المال، وألا يذعن سريعا بحجة الضغط من السلطات السويسرية.
ولا تقتصر القضايا ضد «UBS» على حملة السندات، ولكن أيضا مساهمي كريدي سويس، الذين يطالبون بتعويضهم عن خسائرهم جراء مساومة UBS للاستحواذ على كريدي سويس، وهو تعويض قابل للنقاش بحسب القانون السويسري الذي يرى أنه من حق المساهمين المطالبة بالتعويض جراء أي صفقة للاستحواذ يشعرون بأنها عاملتهم دون عدالة أو أنهم تعرضوا لـ «الغش» بسببها.

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