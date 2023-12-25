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80 مليار دولار خسائر الصين من تشديد القيود على سوق الألعاب عبر الإنترنت

12/25/2023 11:01:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت الصين على إطلاق 105 ألعاب محلية عبر الإنترنت أمس، في أحدث إشارة إلى أن بكين تخفف من موقفها بعد أن أدت تحركاتها لتشديد القيود على الصناعة إلى خسارة 80 مليار دولار الأسبوع الماضي.
وتضمنت الألعاب بعضا من تلك التي تديرها شركة «تينسنت هولدينغز»، و«نت إيز»، وهما شركتا نشر الألعاب الرائدتان في الصين اللتان تضررتا من قواعد بكين الجديدة. وتظهر موافقات يوم الاثنين أن السلطات الصينية تدعم تطوير الألعاب عبر الإنترنت، حسبما قال اتحاد الصناعة في منشور على WeChat أعادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية نشره.
وأثار المسؤولون الصينيون المخاوف من جديد من أنهم سيبدأون جولة أخرى من الحملات التقنية بعد أن أعلنت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، وهي الهيئة التنظيمية العليا للألعاب، يوم الجمعة عن قواعد جديدة للحد من تطوير الألعاب عبر الإنترنت، بما في ذلك حد غير محدد لإنفاق اللاعبين البالغين، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وتشمل القيود الإضافية حظرا على مكافآت تسجيل الدخول المتكرر والمبارزات القسرية بين اللاعبين، وحتى حظر المحتوى الذي ينتهك الأمن القومي.
ومع انخفاض القيمة السوقية لشركتي «Tencent»، و«NetEase» بعشرات المليارات من الدولارات في هونغ كونغ يوم الجمعة، أعلنت «NPPA» خلال ساعات التداول الموافقة على 40 لعبة، بما في ذلك تلك التي تديرها الشركتان. ولم تقدم هذه الخطوة الكثير للمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين.
وقال العديد من المحللين، بما في ذلك محللون من سيتي، بعد فترة وجيزة من ظهور القيود الجديدة، إن شركتي Tencent وNetEase لا ينبغي أن تتأثرا بشكل كبير، لكن ذلك لم يمنع أسهم الشركتين من الانخفاض في التداول الأميركي.
إن القيود الشاملة، التي فاجأت اللاعبين في الصناعة والمستثمرين في يوم التداول الأخير قبل عيد الميلاد، ذكرت الكثيرين بحملة القمع التي شهدها قطاع التكنولوجيا في عام 2021. في ذلك العام، فرضت وكالات مختلفة فجأة قيودا على قطاعات من التجارة الإلكترونية إلى الترفيه، مما أدى إلى كبح جماح قطاع التكنولوجيا في شركة «آنت غروب»، المدعومة من جاك ما وشركة «علي بابا غروب» بينما تقضي على صناعة التعليم عبر الإنترنت من خلال الإعلان عن أن الأرباح غير قانونية.

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