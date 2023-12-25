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1 5 مليار ريال إيرادات قطاع التعدين بالمملكة في 2023

12/25/2023 11:01:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف إن قطاع التعدين الوليد في «رؤية المملكة 2030» حقق إيرادات قياسية في 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، وحصدت المملكة جائزة أفضل دولة في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية في القطاع.
وأضاف الوزير في الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - «ندلب» أمس، أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي والنتائج مبهرة، حيث نكتشف معادن وثروات طبيعية جديدة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر مستقبل المعادن منتصف يناير الماضي. وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، قد كشف عن أن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف إن برنامج «ندلب» هو البرنامج الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لاسيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن البرنامج يساهم بنحو 35% في الناتج المحلي غير النفطي، وبنسبة 90% من الصادرات غير النفطية وأكثر من 60% الوظائف المستحدثة للشباب السعوديين.
وأوضح أن البرنامج استطاع تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها إطلاق ولي العهد 4 مناطق اقتصادية جديدة ضمن خطة المملكة لإكمال قدرتها التنافسية حول العالم بتحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات، وكذلك إطلاق ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي ويضم 59 منطقة لوجستية تخدم جميع قطاعات البرنامج والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتمتد على مساحة 100 مليون متر مربع.

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