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347 ألف سائح كويتي زاروا تركيا في 11 شهرا بتراجع 24%

12/25/2023 11:01:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت أعداد السياح الكويتيين، الذين زاروا تركيا منذ بداية 2023 حتى نهاية نوفمبر الماضي، تراجعا بنسبة 24%، ليبلغ عددهم 347 ألف سائح، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتحل السياحة الكويتية إلى تركيا في المركز الرابع عربيا، فيما ارتفعت أعداد السياح السعوديين بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل عددهم إلى 784 ألف سائح، بحسب بيانات وزارة السياحة والثقافة التركية.
السياحة السعودية إلى تركيا تأتي في المرتبة الثانية بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 987 ألف سائح في الأشهر الـ 11 الأولى من العام، فيما بلغ عدد السياح العرب 4 ملايين، ما يمثل 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا خلال تلك الفترة.
وتصدر العراقيون قائمة السياح العرب الأكثر زيارة إلى تركيا، حيث بلغ عددهم 987 ألف زائر، تلاهم السعوديون بنحو 784 ألفا، ثم الأردنيون في المرتبة الثالثة بنحو 369 ألف سائح.
وكانت السياحة العربية إلى تركيا قد تأثرت ببروز خطاب العنصرية الذي روجت له بعض أحزاب المعارضة، ووجد تجاوبا في الشارع التركي، ما دفع الحكومة التركية إلى التلويح بعقوبات ضد كل من يستهدف ضيوف تركيا، حيث وصف الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطاب له سبتمبر الماضي، مروجي خطاب الكراهية بـ «أصحاب العقلية الفاشية»، وقال إنه سيحارب هذه العقلية أمام القضاء التركي.
وفي قائمة السياح الأجانب، تصدر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال أول 11 شهرا من 2023، تلاهم الألمان في المرتبة الثانية، ومن ثم البريطانيين في المرتبة الثالثة، ثم البلغار، وحل الإيرانيون الذين يجاورون تركيا في حدودها الشرقية، في المرتبة الخامسة، ووفق هيئة الإحصاء التركية (تركستات) بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة بلغت العام الماضي نحو 46.28 مليار دولار.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023، وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار خلال العام الحالي، إلا أنها حققت ما يقارب 88% من هذا الرقم.

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