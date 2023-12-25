هيرميس توصي بشراء سهم الأهلي عند 257 فلسا

البنك يتمتع بقاعدة عملاء قوية بقطاع الخدمات المصرفية للشركات

علاء مجيدأوصت المجموعة المالية «إي إف جي هيرميس» بشراء سهم البنك الأهلي الكويتي عند سعر مستهدف بقيمة 257 فلسا بزيادة 16.3% عن سعر إغلاق السهم البالغ 221 فلسا بعد إعداد تقريرها الخاص بالبنك في ديسمبر 2023، نظرا لكون البنك يعد سادس أكبر بنك تقليدي في الكويت من حيث الأصول، ويتمتع بقاعدة قوية من العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للشركات الذي استحوذ على 84% من إجمالي القروض بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.إستراتيجية طموحةوأخذت «إي إف جي هيرميس» في الاعتبار تسجيل البنك الأهلي الكويتي لنمو ائتماني بين 2024 و2026 تماشيا مع النمو المتوقع في القطاع المصرفي الكويت، بالإضافة إلى الخطة الإستراتيجية الطموحة لدى البنك من العام 2021 إلى العام 2026 والتي تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الميزانية العمومية والأرباح بحلول 2026، والارتفاع المتوقع في الإنفاق الحكومي.ولفتت «إي إف جي هيرميس» إلى أنه سيتم تداول سهم البنك الأهلي الكويتي بمضاعف ربحية ملموس خلال عام 2024 يبلغ 0.8 مرة. ويأتي ذلك في وقت بلغ العائد على حقوق المساهمين خلال عام 2023 نحو 6.5%، ومن المتوقع أن يصل إلى 10% تقريبا بحلول عام 2026 بفضل مكاسب كفاءة التكلفة (نسبة التكلفة إلى الدخل) التي تعد عند أعلى مستوى خلال 5 سنوات بنسبة 49%، إلى جانب بعض الاستقرار في تكلفة المخاطر التي سجلت 93 نقطة أساس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.ويترافق ذلك مع الترجيحات بإدراج سهم البنك الأهلي الكويتي في السوق الأول داخل بورصة الكويت خلال الربع الأول من عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة التداولات على أسهم البنك من قبل المؤسسات والصناديق الدولية التي تتبع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت.من جهة ثانية، أدت السياسة النقدية التي اتبعها بنك الكويت المركزي (زيادة أسعار إعادة الشراء بشكل أسرع من أسعار الخصم) إلى ضغط صافي هامش الفائدة خلال عام 2022 وأوائل عام 2023 بالنسبة لبعض البنوك الكويتية بما فيها البنك الأهلي الكويتي.وأدى ارتفاع أسعار الفائدة أيضا إلى حصول بعض عمليات التحويل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى حسابات الودائع لأجل (حسابات التوفير الجارية انخفضت إلى 30% تقريبا من الودائع) مقابل 38% خلال عام 2021.وقد أدى رفع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي عام 2023 إلى زيادة عائدات الإقراض، وتحسن صافي هامش الفائدة لدى البنك الأهلي الكويتي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من عام 2023، في حين أخذت «إي إف جي هيرميس» في الاعتبار الهوامش المستقرة خلال عام 2024، مع وجود احتمال للتراجع بسبب الانخفاض المحتمل في سعر الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2024.وقدرت المجموعة بأن كل تراجع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بمقدار 3 نقاط أساس في صافي هامش الفائدة.ولفتت «إي إف جي هيرميس» إلى أن البنك الأهلي الكويتي يتمتع بمخصصات عالية (تغطية المخصصات للقروض المتعثرة تصل إلى 503% تقريبا)، ونسبة القروض المتعثرة المستقرة على نطاق واسع خلال عام 2023 رغم ارتفاع المعدلات في القطاع، في وقت تميل محفظة الشركات بشكل عام إلى الشركات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات والشركات ذات الجودة العالية.فرص خارجيةولدى البنك الأهلي الكويتي 3 أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة (واحد منها في مركز دبي المالي العالمي DIFC)، مما يسمح له بالاستفادة من فرص قروض الشركات خارج الكويت، جنبا إلى جنب مع البنك التابع له في جمهورية مصر العربية.ويأتي ذلك في وقت يتحوط البنك الأهلي الكويتي ـ مصر من مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، وسيستمر البنك بتسجيل أرباح مرتفعة نسبيا، بفضل تمتعه بميزانية عمومية قوية جنبا إلى جنب مع خططه الاستثمارية الحصيفة.