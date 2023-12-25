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كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف سندات غير مضمونة لـ المركز عند BBB

12/25/2023 11:01:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن تثبيت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيف الائتماني لسندات «المركز» غير المضمونة المستحقة بعد 5 سنوات بقيمة 35 مليون دينار عند الدرجة الاستثمارية BBB، وبنظرة مستقبلية مستقرة.
ويعود التصنيف من قبل وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس إلى الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها «المركز»، والتي تتجسد في المقاييس المالية المرنة من حيث السيولة والجدول الزمني الجيد لاستحقاق الديون، مع نهاية أكتوبر 2023، والتخفيض الكبير في حجم الاقتراض من البنوك مع تميز «المركز» بالرافعة المالية المعتدلة.
كما اعتمدت الوكالة عوامل داعمة أخرى، مثل: ارتفاع حجم الأصول غير المرهونة والحفاظ على التسهيلات البنكية الكبيرة، ويعكس التصنيف قوة العلامة التجارية لـ«المركز» والسمعة الجيدة التي يتمتع بها في المنطقة، لاسيما بالكويت، كما يمثل شهادة بأداء فريقه المتمرس الذي نجح بشكل كبير في دعم أداء «المركز» في خضم الأوقات الصعبة التي تمر بها أسواق المال.
ويمتلك «المركز» قاعدة أصول محدودة، ولكنه يملك سمعة مرموقة ووصفه أحد أهم مديري الصناديق في الكويت. وبرغم الانخفاض الطفيف في قيم الأسهم والتي تواكب الحركة العامة لأسواق المال، إلا أن ما يمتلكه من الاستثمارات المالية يتجاوز نصف قاعدة الأصول، في نهاية النصف الأول من العام 2023. والشطر الأكبر من هذه الاستثمارات في الكويت، مع تركيز على المؤسسات المالية والقطاع العقاري. وهناك نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات المالية في الصناديق والمحافظ التي يديرها «المركز».
كما تتميز المحفظة بالسيولة وهو ما يتضح من ارتفاع نسبة استثمارات القيمة العادلة من المستوى 1 والمستوى 2. ومع تصنيف هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة خلال الأرباح والخسائر، فإنها تستمر في تعريض «المركز» لتقلبات سوق المال المحتملة.
وعلى مدار الأعوام الماضية، عزز «المركز» مكونات محفظة الاستثمارات العقارية والاستثمارات في مختلف المشاريع العقارية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وفي ظل ضعف أداء أسواق المال وتحسن أوضاع سوق العقارات، خاصة الخليجية، بدأ «المركز» في التصرف في عدة عقارات خلال 2022 والنصف الأول من 2023، ومع تصفية أحد الصناديق العقارية، تراجعت فئة العقارات الاستثمارية كأحد الأصول لتمثل 12.9% من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من 2023، بعد أن كانت تمثل أكثر من الثلث في نهاية 2022.
وبيعت العقارات التي كانت تندرج في بند «أصول للبيع». وتتعلق فئة الأصول الرئيسية الأخرى باستثمارات «المركز» في الشركات الزميلة. وهي تتألف إلى حد كبير من صندوقين (أحدهما الصندوق العقاري الذي تمت تصفيته) تديرهما الشركة.ولفتت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن أصول «المركز» تتميز بانتشار جغرافي جيد. وتمول أصول الشركة من خلال حقوق الملكية ومستوى معتدل من القروض. وتوسعت قاعدة حقوق الملكية إلى حد كبير من خلال استبقاء الأرباح.
ولكن إجمالي حقوق الملكية تقلص في الفترات الأخيرة حيث كانت توزيعات الأرباح ومتغيرات سلبية تعلقت بتراجع في ملكية الشركات التابعة أكبر من الأرباح. وكانت نسبة توزيع الأرباح أعلى بدرجة لافتة في العام 2022 مقارنة بالعام السابق. والأرجح أن يستمر ضعف توليد رأس المال الداخلي بالنظر إلى اتباع «المركز» لسياسة سخية في توزيع الأرباح.
وبحسب تقرير «كابيتال إنتليجنس»، حافظ «المركز» على التزامه بسداد الديون في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 من خلال الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية، وتحسين الجدول الزمني لاستحقاق الديون، والحفاظ على مستوى جيد من السيولة. وتعتبر مخاطر إعادة التمويل معتدلة نظرا لقدرة «المركز» إلى الوصول إلى سوق المال، مدعومة بالعلامة التجارية الراسخة لـ«المركز»، وسمعته الطيبة في السوق، والحجم الكبير لأصوله غير المرهونة.
وأبرزت «كابيتال إنتليجنس» استمرار «المركز» في إظهار مقاييس السيولة الجيدة بالنظر إلى المحفظة الكبيرة للأوراق المالية المدرجة والصناديق المدارة، والمستوى الجيد للنقد والودائع. وعلاوة على ذلك، كان مستوى عدم تطابق الأصول والمطلوبات إيجابيا. ويلتزم «المركز» بشكل جيد بالمتطلبات المالية لبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالسيولة والرافعة المالية، مع نهاية النصف الأول من العام 2023.
ولفتت «كابيتال إنتليجنس» إلى ان حجم الأصول تحت الإدارة في «المركز» شهد المزيد من التعافي خلال 2022 والنصف الأول من 2023. ويتعلق الشطر الأكبر بالصناديق والمحافظ ثم الاستثمارات العقارية. وتتركز الأصول تحت الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتصل أكثر من ثلثها بالهيئة العامة للاستثمار.

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