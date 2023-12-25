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بيتك 91 1 ألف طلب إسكاني في الكويت

12/25/2023 11:01:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول سوق العقار المحلي بالربع الثالث من 2023، إن الكويت تهدف لأن تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، من خلال العديد من المشروعات المطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
بالإضافة إلى البيوت الذكية النموذجية وما يخدمها من مبان عامة وخدمات في عدة مدن، منها جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك وشرق تيماء، إضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة، وفقا لشروط فنية وضعتها لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد بعضا من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.
وأشار تقرير «بيتك» إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية واصلت تلبية الطلبات السكنية القائمة طبقا لآخر تقرير صادر عنها في سبتمبر 2023، إلا أنه ارتفعت الطلبات السكنية القائمة حتى سبتمبر إلى 91.1 ألف طلب، ونجحت المؤسسة في تخفيض حجم هذه الطلبات بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن الكويت مازالت ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية للمواطنين، كما نجحت وزارة الإسكان في توقيع اتفاقية في مجال تطوير الإسكان عبر 7 اتفاقيات مشتركة ستساهم في دعم التوجه نحو تطوير المدن الإسكانية المتكاملة مع خلق تواصل استراتيجي طويل في مجال المشروعات السكنية.
كما نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وتمكنت من خدمة المواطنين عبر تطبيق سهل والموقع الإلكتروني للمؤسسة، إضافة إلى مراكز الخدمة المنتشرة.
وطبقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها، فقد أعلنت عن توزيع كامل الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد بـ 520 وحدة سكنية، وتوزيع 6533 وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله، والذي يحتوي على 24.509 وحدة سكنية.
كما أعلنت المؤسسة عن مشاريع إسكانية أخرى قيد التوزيع لـ11 ضاحية سكنية، منها مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية أي توزيع (17.6 ألف وحدة سكنية) من إجمالي 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عاما في كامل المشروع.
وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودها لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي خططت لها فيما مضى، إضافة إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية في شرق صباح الأحمد والمجمعات السكنية فيها وفي مدينة صباح الأحمد والمشروعات التنفيذية في توسعة الوفرة، إضافة إلى العديد من المشروعات وفق البيانات المتاحة، منها طرح مناقصات مشروع المساكن منخفضة التكاليف لـ 9800 وحدة سكنية في منطقة السالمي.

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